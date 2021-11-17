Son dakika: İstanbul'un koronavirüs haritasında ilçe ilçe son durum!
İstanbul'da koronavirüsvaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı 307,4 oldu. İstanbul'daki koronavirüs vaka yoğunluğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına yansıdı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son koronavirüs vaka durumu...
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İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'ydi. 30 Ekim-5 Kasım arasında ise bu sayı 307,4'e çıktı.
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ADALAR
İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı artışı Hayat Eve Sığar'daki (HES) risk haritasına yansıdı. İşte ilçe ilçe son durum...
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ARNAVUTKÖY
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
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ATAŞEHİR
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.
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AVCILAR
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.
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BAĞCILAR
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.
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BAHÇELİEVLER
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
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BAKIRKÖY
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
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BAŞAKŞEHİR
KALABALIK AİLELERE AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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BAYRAMPAŞA
"Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri, dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır."