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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 07:42 | 

Son dakika: İstanbul'un koronavirüs haritasında ilçe ilçe son durum!

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı 307,4 oldu. İstanbul'daki koronavirüs vaka yoğunluğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına yansıdı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son koronavirüs vaka durumu...

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İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'ydi. 30 Ekim-5 Kasım arasında ise bu sayı 307,4'e çıktı.

2ADALAR

ADALAR

İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı artışı Hayat Eve Sığar'daki (HES) risk haritasına yansıdı. İşte ilçe ilçe son durum...

3ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

4ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.

5AVCILAR

AVCILAR

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.

6BAĞCILAR

BAĞCILAR

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.

7BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

8BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

9BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

KALABALIK AİLELERE AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

10BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

"Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri, dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır."

11BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

12BEYKOZ

BEYKOZ

13BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ

14BEYOĞLU

BEYOĞLU

15BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

16ÇATALCA

ÇATALCA

17ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

18ESENLER

ESENLER

19ESENYURT

ESENYURT

20EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

21FATİH

FATİH

22GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

23GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

24KADIKÖY

KADIKÖY

25KAĞITHANE

KAĞITHANE

26KARTAL

KARTAL

27KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

28MALTEPE

MALTEPE

29PENDİK

PENDİK

30SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

31SARIYER

SARIYER

32SİLİVRİ

SİLİVRİ

33SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

34SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

35ŞİLE

ŞİLE

36ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

37TUZLA

TUZLA

38ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

39ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

40ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

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