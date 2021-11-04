Son dakika... İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor
İstanbul'da havaların soğumasıyla koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. 16-22 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı 296,84 oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada üçüncü doz BioNTech aşılamasının bugün başlayacağı duyuruldu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...
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İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum: