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Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 09:21 | 

Son dakika... İstanbul'un koronavirüs haritası yine kızardı! Aşılamada yeni dönem başlıyor

İstanbul'da havaların soğumasıyla koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. 16-22 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık COVID-19 vaka sayısı 296,84 oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada üçüncü doz BioNTech aşılamasının bugün başlayacağı duyuruldu. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum...

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İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:

2ADALAR

ADALAR

3ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

4ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

5AVCILAR

AVCILAR

6BAĞCILAR

BAĞCILAR

7BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

8BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

9BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

10BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

11BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

12BEYKOZ

BEYKOZ

13BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ

14BEYOĞLU

BEYOĞLU

15BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

16ÇATALCA

ÇATALCA

17ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

18ESENLER

ESENLER

19ESENYURT

ESENYURT

20EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

21FATİH

FATİH

22GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

23GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

24KADIKÖY

KADIKÖY

25KAĞITHANE

KAĞITHANE

26KARTAL

KARTAL

27KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

28MALTEPE

MALTEPE

29PENDİK

PENDİK

30SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

31SARIYER

SARIYER

32SİLİVRİ

SİLİVRİ

33SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

34SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

35ŞİLE

ŞİLE

36ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

37TUZLA

TUZLA

38ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

39ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

40ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

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