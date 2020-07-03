Son dakika... İstanbul'un bu ilçelerinde konut fiyatları arttı! Evi olana talih kuşu kondu

İlçe: EsenyurtOrtalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.315Ortalama Satış Fiyatı (TL): 243.075Geri Dönüş Süresi (Yıl): 171 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 4,37Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.403Ortalama Satış Fiyatı (TL): 254.718Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,19Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.512Ortalama Satış Fiyatı (TL): 334.096Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 9,22Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.526Ortalama Satış Fiyatı (TL): 298.068Geri Dönüş Süresi (Yıl): 181 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,99Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.547Ortalama Satış Fiyatı (TL): 292.905Geri Dönüş Süresi (Yıl): 241 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,2Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.597Ortalama Satış Fiyatı (TL): 272.685Geri Dönüş Süresi (Yıl): 231 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 9,21Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.675Ortalama Satış Fiyatı (TL): 294.250Geri Dönüş Süresi (Yıl): 261 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,66Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.728Ortalama Satış Fiyatı (TL): 330.088Geri Dönüş Süresi (Yıl): 311 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 3,22Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.773Ortalama Satış Fiyatı (TL): 305.030Geri Dönüş Süresi (Yıl): 191 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,92Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.010Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.030Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 4,84Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.037Ortalama Satış Fiyatı (TL): 324.959Geri Dönüş Süresi (Yıl): 261 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 7,43Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.041Ortalama Satış Fiyatı (TL): 313.223Geri Dönüş Süresi (Yıl): 211 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 1,88Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.149Ortalama Satış Fiyatı (TL): 311.751Geri Dönüş Süresi (Yıl): 211 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 14,05Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.184Ortalama Satış Fiyatı (TL): 347.056Geri Dönüş Süresi (Yıl): 221 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,86Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.207Ortalama Satış Fiyatı (TL): 327.114Geri Dönüş Süresi (Yıl): 201 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,23Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.223Ortalama Satış Fiyatı (TL): 349.800Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,27Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.328Ortalama Satış Fiyatı (TL): 352.768Geri Dönüş Süresi (Yıl): 211 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,86Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.435Ortalama Satış Fiyatı (TL): 504.945Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 11,38Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.649Ortalama Satış Fiyatı (TL): 368.549Geri Dönüş Süresi (Yıl): 201 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,25Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.658Ortalama Satış Fiyatı (TL): 365.800Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,03Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.673Ortalama Satış Fiyatı (TL): 367.300Geri Dönüş Süresi (Yıl): 231 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,03Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.702Ortalama Satış Fiyatı (TL): 544.194Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 0,54Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.719Ortalama Satış Fiyatı (TL): 397.933Geri Dönüş Süresi (Yıl): 261 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,36Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.879Ortalama Satış Fiyatı (TL): 391.779Geri Dönüş Süresi (Yıl): 181 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,95Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.067Ortalama Satış Fiyatı (TL): 366.030Geri Dönüş Süresi (Yıl): 211 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 12,1Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.170Ortalama Satış Fiyatı (TL): 383.640Geri Dönüş Süresi (Yıl): 201 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 5,81Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.201Ortalama Satış Fiyatı (TL): 462.110Geri Dönüş Süresi (Yıl): 261 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,79Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.488Ortalama Satış Fiyatı (TL): 448.800Geri Dönüş Süresi (Yıl): 221 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,68Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.451Ortalama Satış Fiyatı (TL): 605.336Geri Dönüş Süresi (Yıl): 231 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 27,06Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.619Ortalama Satış Fiyatı (TL): 526.566Geri Dönüş Süresi (Yıl): 251 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 2,1Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.976Ortalama Satış Fiyatı (TL): 577.216Geri Dönüş Süresi (Yıl): 271 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,92Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.482Ortalama Satış Fiyatı (TL): 542.718Geri Dönüş Süresi (Yıl): 191 Yıllık Fiyat Değişimi (%): -2,61Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.592Ortalama Satış Fiyatı (TL): 559.200Geri Dönüş Süresi (Yıl): 221 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,89Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 6.683Ortalama Satış Fiyatı (TL): 855.424Geri Dönüş Süresi (Yıl): 321 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 7,01Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 8.203Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.092.690Geri Dönüş Süresi (Yıl): 341 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 14,02Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 8.446Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.128.392Geri Dönüş Süresi (Yıl): 471 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 30,68Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.293Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.192.230Geri Dönüş Süresi (Yıl): 331 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 9,73Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 10.829Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.751.848Geri Dönüş Süresi (Yıl): 321 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 17,57Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 12.506Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.722.879Geri Dönüş Süresi (Yıl): 381 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 16,6