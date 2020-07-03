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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İstanbul'un bu ilçelerinde konut fiyatları arttı! Evi olana talih kuşu kondu
GeriEkonomi Son dakika... İstanbul'un bu ilçelerinde konut fiyatları arttı! Evi olana talih kuşu kondu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 07:16,

Son dakika... İstanbul'un bu ilçelerinde konut fiyatları arttı! Evi olana talih kuşu kondu

Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 2,69, 4 yılda ise yüzde 8,73 oranında artış gösterdi. İşte İstanbul'un en hızlı değerlenen yerleri...

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1İstanbul ilçelerinde ortalama konut satış değerleri
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İstanbul ilçelerinde ortalama konut satış değerleri

İlçe: Esenyurt

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.315

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 243.075

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 17

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 4,37

2İlçe: Arnavutköy
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İlçe: Arnavutköy

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.403

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 254.718

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,19

3İlçe: Silivri
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İlçe: Silivri

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.512

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 334.096

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 9,22

4İlçe: Beylikdüzü
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İlçe: Beylikdüzü

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.526

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 298.068

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 18

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,99

5İlçe: Sancaktepe
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İlçe: Sancaktepe

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.547

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 292.905

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 24

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,2

6İlçe: Sultangazi
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İlçe: Sultangazi

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.597

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 272.685

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 23

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 9,21

7İlçe: Sultanbeyli
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İlçe: Sultanbeyli

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.675

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 294.250

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 26

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,66

8İlçe: Çatalca
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İlçe: Çatalca

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.728

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 330.088

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 3,22

9İlçe: Avcılar
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İlçe: Avcılar

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.773

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 305.030

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 19

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,92

10İlçe: Çekmeköy
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İlçe: Çekmeköy

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.010

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.030

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 4,84

11İlçe: Pendik
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İlçe: Pendik

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.037

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 324.959

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 26

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 7,43

12İlçe: Gaziosmanpaşa
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İlçe: Gaziosmanpaşa

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.041

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 313.223

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 21

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 1,88

13İlçe: Esenler
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İlçe: Esenler

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.149

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 311.751

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 21

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 14,05

14İlçe: Bağcılar
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İlçe: Bağcılar

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.184

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 347.056

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,86

15İlçe: Güngören
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İlçe: Güngören

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.207

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 327.114

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 20

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,23

16İlçe: Tuzla
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İlçe: Tuzla

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.223

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 349.800

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,27

17İlçe: Bahçelievler
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İlçe: Bahçelievler

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.328

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 352.768

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 21

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,86

18İlçe: Büyükçekmece
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İlçe: Büyükçekmece

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.435

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 504.945

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 11,38

19İlçe: Küçükçekmece
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İlçe: Küçükçekmece

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.649

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 368.549

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 20

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 8,25

20İlçe: Ümraniye
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İlçe: Ümraniye

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.658

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 365.800

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,03

21İlçe: Bayrampaşa
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İlçe: Bayrampaşa

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.673

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 367.300

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 23

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,03

22İlçe: Şile
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İlçe: Şile

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.702

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 544.194

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 0,54

23İlçe: Kartal
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İlçe: Kartal

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.719

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 397.933

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 26

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,36

24İlçe: Eyüpsultan
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İlçe: Eyüpsultan

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.879

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 391.779

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 18

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,95

25İlçe: Kağıthane
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İlçe: Kağıthane

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.067

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 366.030

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 21

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 12,1

26İlçe: Fatih
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İlçe: Fatih

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.170

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 383.640

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 20

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 5,81

27İlçe: Maltepe
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İlçe: Maltepe

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.201

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 462.110

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 26

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 10,79

28İlçe: Zeytinburnu
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İlçe: Zeytinburnu

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.488

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 448.800

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,68

29İlçe: Başakşehir
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İlçe: Başakşehir

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.451

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 605.336

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 23

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 27,06

30İlçe: Ataşehir
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İlçe: Ataşehir

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.619

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 526.566

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 25

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 2,1

31İlçe: Üsküdar
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İlçe: Üsküdar

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.976

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 577.216

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 27

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,92

32İlçe: Beyoğlu
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İlçe: Beyoğlu

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.482

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 542.718

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 19

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): -2,61

33İlçe: Şişli
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İlçe: Şişli

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.592

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 559.200

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 22

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 6,89

34İlçe: Adalar
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İlçe: Adalar

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 6.683

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 855.424

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 32

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 7,01

35İlçe: Kadıköy
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İlçe: Kadıköy

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 8.203

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.092.690

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 34

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 14,02

36İlçe: Beykoz
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İlçe: Beykoz

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 8.446

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.128.392

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 47

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 30,68

37İlçe: Bakırköy
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İlçe: Bakırköy

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.293

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.192.230

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 9,73

38İlçe: Sarıyer
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İlçe: Sarıyer

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 10.829

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.751.848

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 32

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 17,57

39İlçe: Beşiktaş
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İlçe: Beşiktaş

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 12.506

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.722.879

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 38

1 Yıllık Fiyat Değişimi (%): 16,6

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