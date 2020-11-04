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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İstanbullular dikkat! 5 ilçede yüzlerce konut ve arsa kamulaştırılacak
GeriEkonomi Son dakika... İstanbullular dikkat! 5 ilçede yüzlerce konut ve arsa kamulaştırılacak
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 08:31 | 

Son dakika... İstanbullular dikkat! 5 ilçede yüzlerce konut ve arsa kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yer alan gelişmeye göre, İstanbul'daki 5 ilçede bulunan bazı taşınmazlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamulaştırılacak.

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Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

İşte konut ve arsaların bulunduğu ada ve parseller:

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