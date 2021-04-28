Son dakika... İstanbul'da tam kapanma kararı sonrası yoğun trafik.. Ara sokaklarda bile trafik var!

Ancak şu an saat 13.00 itibariyle yüzde 74'e çıkmış durumda. Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan başlıyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var.