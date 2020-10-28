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GeriGündem Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Seyahat kısıtlaması gündemde mi? Fahrettin Koca açıkladı..
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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 21:39 | 

Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Seyahat kısıtlaması gündemde mi? Fahrettin Koca açıkladı..

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.. Vaka sayısının en yüksek oranda olduğu İstanbul'da yaşayan vatandaşlara seslenen Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var." Dedi.. İşte Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar.

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Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi.

"Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var"Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

2SEYAHAT KISITLAMASI OLUR MU
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SEYAHAT KISITLAMASI OLUR MU?

Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz.

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Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız." dedi.

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Bunu 1.5 ay öncesinde Antep'te, Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de, Batman'da, Ankara'da yükselmişti. Benzer tedbirleri alarak sonuç aldık.Ankara, İstanbul'u katlayarak vaka sayısında hızla artış göstermişti. Ankara bu tedbirlerle geriledi.

5Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır
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"Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin." dedi.

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"Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak"

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak." dedi.

7Partiler ve müzikli ortamlara ilişkin açıklama
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Partiler ve müzikli ortamlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur." dedi.

8İSTANBULDA YATAK DOLULUK ORANLARI
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İSTANBUL'DA YATAK DOLULUK ORANLARI

Özellikle son dönem bahsettiğim şekliyle Türkiye'nin ortalama vaka sayısının %40'ının İstanbul'da olduğunu söylemiştim ve her geçen gün ağır hasta sayımızın arttığını da biliyoruz. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Özellikle son dönem 7 bine yakın yatak ilave söz konusu oldu. Yeni hastaneler devreye girdi.

Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın, yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın. Şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız %55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise %66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları. Solunum cihazları için dolunum oranı ise %33.

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9 binin %34'ü şu an boş. Yani 3 bin yatağın boş olduğunu söyleyebilirim. Hem üniversite hastanelerimizle, hem vakıf hastanelerimizle, hem de özel sektörle görüşmeler yaptık. Özel sektör bundan sonraki süreçte özellikle %25'ini ayırmak şeklinde bir yaklaşım oldu. Ama bu vaka sayısının 2 veya 3 katına çıkması durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir. Salgın sadece sağlık bakanlığının çözebileceği bir sorun değil.

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Kamu kurumları olarak, devlet olarak, bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yaptığımızı ve yapmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın da maske, mesafe ve temizlik noktasında çok hassasiyet göstermemiz, kalabalık ortamlara karışmamamız, eve de misafir almadan bu dönemde teması azaltan bir yaklaşım içerisinde olmayı önemle istiyoruz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. İlk kez Ankara dışında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bakan Koca, İstanbul'a sınır illerde artış oranlarını paylaştı. Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki yatak doluluk oranlarını da açıkladı.

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