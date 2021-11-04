Son dakika... İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları artıyor: Hayat Eve Sığar'da risk haritası kızardı... Aşılamada yeni dönem başladı

BEŞİKTAŞ Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, "Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.