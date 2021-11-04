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Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 10:41 | 

Son dakika... İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları artıyor: Hayat Eve Sığar'da risk haritası kızardı... Aşılamada yeni dönem başladı

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları son günlerde artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84 oldu. Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından da üçüncü doz Biontech aşısı için karar alındı. Son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası kızardı.

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1

İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:

2ADALAR

ADALAR

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

3ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

4ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu.

5AVCILAR

AVCILAR

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti.

6BAĞCILAR

BAĞCILAR

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 831 bin 329 doza yükseldi.

7BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

8BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

9BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.

10BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70), sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

11BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, "Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum." dedi.

12BEYKOZ

BEYKOZ

Fatma Uzun (68) da hatırlatma dozundan sonra kendini daha güvende hissettiğini dile getirerek, "İnşallah bu aşılar bizi daha iyi koruyacak. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes aşısını yaptırsın." diye konuştu.

13BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ

14BEYOĞLU

BEYOĞLU

15BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

16ÇATALCA

ÇATALCA

17ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

18ESENLER

ESENLER

19ESENYURT

ESENYURT

20EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

21FATİH

FATİH

22GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

23GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

24KADIKÖY

KADIKÖY

25KAĞITHANE

KAĞITHANE

26KARTAL

KARTAL

27KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

28MALTEPE

MALTEPE

29PENDİK

PENDİK

30SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

31SARIYER

SARIYER

32SİLİVRİ

SİLİVRİ

33SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

34SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

35ŞİLE

ŞİLE

36ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

37TUZLA

TUZLA

38ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

39ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

40ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

41
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