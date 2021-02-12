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Gündem
Haber Giriş: 12 Şubat 2021 - 13:35 | 

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek.. 1987 kışı ile aynı etkide olacak mı? Gün gün kar yağışı tahmini

İstanbul'da yoğun etkili olması beklenen kar yağışı bu sabah itibari ile başladı. Vatandaşlar kar yağışının kaç gün süreceği ve yoğunluğunun ne şekilde olacağını merak ediyorlar. Günler hem meteorolojiden hem de uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi. Gündemin en popüler sorusu ise 1987 kışı gibi yoğun kar yağışı altında geçecek günler mi İstanbuluları bekliyor.. İşte merak edilen soruların cevapları ve Kar yağışı hakkında son gelişmeler..

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İstanbul'da günlerdir konuşulan kar yağışı birçok semtte başladı. “İstanbul’u günlerce esir alacak bir kar mı geliyor” sorusunu uzmanlara yönelttik. Kar bekliyorlar ama 1987 kışındaki felaketi tarif etmiyorlar. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere 1987 kışı gibi yoğun bir kar uyarısı yapılırken, “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyen meteoroloji mühendisi Dr. Deniz Demirhan tahminlerini gün gün anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan özellikle İstanbul’u ve Marmara bölgesinde etkili olacak kar yağışlarını Hürriyet’e değerlendirdi.

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Kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir ‘felaket’ halini alacağını düşünmediklerini belirten Demirhan, “Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz” dedi.

Demirhan’ın günlük değerlendirmesi ise şöyle:

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KUVVETLİ YAĞMUR

CUMA: Soğuk hava etkisini devam ettirecek, kuvvetli rüzgâr ve yağış bekleniyor. Ancak yağış yağmur şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacak.

SICAKLIK 0’A DÜŞECEK

CUMARTESİ: Yağış beklenmiyor fakat soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Yani sıcaklık 0 dereceye kadar düşebilir. Cumartesi rüzgâr da kuvvetli. Kuzeyden esecek. Pazar gününe doğru da kuzeydoğu istikametinden esecek. Kuzey soğuklarını bize taşıyacak.

HER YERDE KAR OLACAK

PAZAR: Gece yağmur olabilir. Ancak sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Kar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sıcaklıkların da buna bağlı olarak 2 ile 0 derece arasında olması bekleniyor.

Her yerde kar örtüsü görebileceğiz. Ama bazı bölgelerde 20 cm’ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Kar yağışı gece boyu da devam eder.

4TİPİYE DÖNEBİLİR
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TİPİYE DÖNEBİLİR

PAZARTESİ: Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir.

5RÜZGÂR SÜRECEK
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RÜZGÂR SÜRECEK

SALI:Yağışın devam etme ihtimali var. Kuvvetli rüzgâr devam edecektir. Ancak meteoroloji verilerini takip etmek gerekir. Çarşamba ve perşembe için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çok erken olur. Veriler geldikçe bu konuda daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir.

6ÇOK SOĞUK OLACAK
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ÇOK SOĞUK OLACAK

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’yi etkileyen hava sistemlerini şöyle anlattı: “Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde.

Bu da lodos gibi ısıtıcı güneyli rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtınaya dönüyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini yurdumuz üzerine yönlendiriyor.

Cumartesiden itibaren bu sistemin üreteceği yıldız, poyraz ve karayel gibi kuzeyli sert rüzgârlar, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri düzeyine gelmesine sebep olacak. Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak.

724 SAATTE YAZDAN KIŞA GEÇTİ
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24 SAATTE YAZDAN KIŞA GEÇTİ!

İstanbul’da kar yağışı dün sabahtan itibaren etkili olmaya başladı. Oysa sadece 24 saat önce yazdan kalma bir hava vardı.

Çarşamba günü sıcaklık 18 dereceye bulurken 24 saat geçmeden sıcaklık dramatik bir şekilde düşerek -1, -2 dereceleri gördü. Muhabirimiz Özgür Altuncu Ayosafya camii önünde aynı noktadan 24 saat arayla iki fotoğraf çektirdi. Çarşamba günü öğle saatlerinde kısa kollu olarak poz veren muhabirimiz, Perşembe aynı saatte kar yağışı altında montla duruyordu. (Özgür ALTUNCU /İSTANBUL)

8İstanbul Valiliği pazar günü beklenen kar yağışıyla ilgili alınan önlemleri duyurdu
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İstanbul Valiliği pazar günü beklenen kar yağışıyla ilgili alınan önlemleri duyurdu



İstanbul Valiliği, "Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

Olumsuz hava şartlarının İstanbul'u terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların, 24 saat esasına göre görev yapacağı bildirilen açıklamada, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri,

- Sokakta kalan, evsiz kişilerin 'ALO 112, 153, 155, 156, 183' ihbar hatları veya kaymakamlıklarımıza bildirilmesi,

- Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,

- Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları,

- Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,

- Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları,

- Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve iş yeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri,

- Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, kapı önlerine mama ve su bırakılması,

- Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması,

- Soba ile ısınan konutlarda baca zehirlenmelerine karşı sobaların dikkatli kullanılması, gribal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın, toplu halde bulunulan mekanlara girmemeleri, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaç halinde, 112 Acil Çağrı Merkezi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) "0212 455 56 63" ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) "0212 444 25 66" numaralı telefonlarını aramaları gerektiği vurgulandı.

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