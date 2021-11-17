Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 17 Kasım son depremler listesi
Son dakika İstanbul depremi Düzce'de meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'da bugün hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddeti 5.3 olarak bildirilen depremin merkez üssü Düzce Çizimli olarak açıklandı. Diğer yandan korku dolu depremin ardından AFAD, 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu. İstanbul ve çevresinde birçok kentte hissedilen depremler ile panik yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Kasım Kandilli son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile 17 Kasım 2021 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntılar ile ilgili detayları gösterdi. İki kurumun paylaştığı verilere göre bugün Türkiye'nin birçok noktasında artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.
AFAD, Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul ve çevresinde birçok kentte hissedildi. CNN Türk Sunucusu Göksu Öngören Özgür, stüdyoda hissettikleri depremin ardından canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 15.40'ı gösterdiği civarda Bağcılar'daki stüdyolarımızda depremi hissettik. Kameraman arkadaşımla birlikte 'acaba mı' kaygısına düştük. Ben, başımın döndüğünü hissettim demeye kalmadı yukarıdaki ışıklara baktık ve ışıkların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık.
AFAD daha sonra yaptığı açıklamada 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.17 15:40:16 40.8800 31.0400 13.3 -.- 5.3 -.- CILIMLI-DUZCE Otomatik
2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel