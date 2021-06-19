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Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 15:21 | 

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu.. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklamalar

Son dakika deprem haberlerine bir yenisi eklendi. İstanbul'da hissedilen deprem ardından birçok kişi 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. 15.07'de gerçekleşen sarsıntının şiddeti ve merkez üssü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

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İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Maltepe olarak açıklanan deprem çevre şehirlerde de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar. İstanbul'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Haziran Kandilli son dakika deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

2İSTANBUL DEPREMİ NEREDE OLDU

İSTANBUL DEPREMİ NEREDE OLDU?

Büyüklük 3.9 (ML)
Yer: Istanbul - Kartal
Tarih: 19/06/2021 - 15:07:52 (TS)
Enlem: 40.9413 (K)
Boylam: 29.2328 (D)
Derinlik: 7.06 (KM)

3AFADDAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

4KANDİLLİ RASATHANESİNDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"
AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajını paylaştı.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı İstanbul'daki depreme ilişkin mesaj paylaştı. Depremin merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak duyuruldu.


Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 19 Haziran 2021 son depremler listesi...

6SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA)
2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.06.19 00:12:30 37.9120 27.1915 10.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 22:51:46 38.6798 27.6198 2.5 -.- 2.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA)
2021.06.18 22:38:30 38.9488 26.0720 3.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 21:44:07 38.9637 23.5910 6.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ
2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 -.- 1.8 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA)
2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 -.- 1.2 -.- KANBERHUYUGU-TARSUS (MERSIN)
2021.06.18 16:45:56 40.6708 29.2253 0.0 -.- 0.6 -.- YALOVA
2021.06.18 16:04:56 37.8887 26.9745 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 15:31:01 38.2777 35.7038 1.4 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-DEVELI (KAYSERI)
2021.06.18 15:27:25 40.2553 39.1897 10.2 -.- 2.6 -.- EVREN-SIRAN (GUMUSHANE)
2021.06.18 14:46:15 39.5378 25.9548 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.06.18 14:36:43 39.5668 25.8530 5.0 -.- 0.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.06.18 14:33:24 39.5743 25.9717 5.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.06.18 14:30:36 39.5543 26.0267 5.4 -.- 1.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.06.18 14:25:42 37.8943 27.2128 8.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 14:25:25 39.5755 25.9407 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.06.18 14:23:29 40.3733 25.8818 4.3 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
2021.06.18 13:26:41 36.0142 26.9402 13.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2021.06.18 13:22:26 39.9320 26.4702 5.0 -.- 0.8 -.- SALIHLER-(CANAKKALE)
2021.06.18 13:17:59 37.8667 26.8537 40.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 13:15:53 37.9185 26.8207 19.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 12:39:42 38.8315 26.3378 7.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 12:38:16 37.2048 30.7468 109.4 -.- 3.4 3.2 KARAOZ-AKSU (ANTALYA)
2021.06.18 12:30:33 39.8753 26.3613 12.3 -.- 1.2 -.- DERBENTBASI-EZINE (CANAKKALE)
2021.06.18 12:21:12 38.0838 26.2082 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 11:36:34 36.5253 27.1310 27.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.18 11:18:11 37.9285 27.0732 7.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 10:20:12 37.8190 26.9615 15.6 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 09:48:33 39.1835 27.5257 0.0 -.- 1.5 -.- KOZANLI-SOMA (MANISA)
2021.06.18 09:35:20 37.8167 26.6957 7.9 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.06.18 08:42:15 36.4563 27.0722 5.7 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.18 08:31:51 38.5805 27.9248 14.5 -.- 2.1 -.- KESTELLI-AHMETLI (MANISA)
2021.06.18 08:26:40 35.8128 30.8985 74.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2021.06.18 06:16:29 39.1448 28.2990 5.4 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.06.18 05:27:38 38.0457 26.1508 1.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 05:26:45 36.1273 27.2692 77.6 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.06.18 05:24:24 40.3707 28.6862 6.4 -.- 1.6 -.- ESENCE-MUDANYA (BURSA)
2021.06.18 05:17:07 34.6748 28.7290 86.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.06.18 04:59:30 39.2685 41.7413 12.6 -.- 2.1 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM)
2021.06.18 04:48:10 39.2367 41.6332 7.7 -.- 1.9 -.- ELMADALI-HINIS (ERZURUM)
2021.06.18 04:23:27 38.9710 26.0222 12.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 04:21:47 38.9500 26.0720 6.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2021.06.18 04:15:18 37.9548 27.1388 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.06.18 03:23:09 40.4370 27.8070 3.9 -.- 1.4 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)
2021.06.18 03:21:18 40.3977 27.8115 7.5 -.- 2.1 -.- ERDEK (BALIKESIR)
2021.06.18 02:15:38 40.3497 27.8150 7.6 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2021.06.18 01:59:54 39.0407 27.6960 7.6 -.- 1.6 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA)
2021.06.18 01:53:38 36.5620 26.7692 94.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.06.18 01:24:08 38.4972 39.3368 5.9 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2021.06.18 00:41:52 37.8238 26.9207 15.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2021.06.18 00:21:11 36.3650 27.2367 13.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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