Gündem Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 15:21 | 19 Haziran 2021 - 16:03

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu.. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklamalar

Son dakika deprem haberlerine bir yenisi eklendi. İstanbul'da hissedilen deprem ardından birçok kişi 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. 15.07'de gerçekleşen sarsıntının şiddeti ve merkez üssü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.