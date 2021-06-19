SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu.. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklamalar
Son dakika deprem haberlerine bir yenisi eklendi. İstanbul'da hissedilen deprem ardından birçok kişi 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. 15.07'de gerçekleşen sarsıntının şiddeti ve merkez üssü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.
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İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Maltepe olarak açıklanan deprem çevre şehirlerde de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar. İstanbul'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Haziran Kandilli son dakika deprem listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI
"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK" AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajını paylaştı. KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı İstanbul'daki depreme ilişkin mesaj paylaştı. Depremin merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak duyuruldu.
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 19 Haziran 2021 son depremler listesi...