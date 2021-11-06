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Gündem
Haber Giriş: 06 Kasım 2021 - 07:04 | 

Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Dün akşam saatlerinde kente çöken sis giderek etkisini artırırken, Meteoroloji yeni bir uyarıda bulundu ve sarı kodlu alarm verdi. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis saatler ilerledikçe etkisini artırdı.

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Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.

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İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle köprüde görüş mesafesi bir hayli düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'a yeni bir uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

7PUS VE SİS UYARISI

PUS VE SİS UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji bugün beklenen yoğun sis nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Bugün; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.

10İDO VE BUDODAN SEFER İPTALLERİ

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

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İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

12

BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

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10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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İşte İstanbul'dan sis manzarası...

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