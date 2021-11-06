Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor!

PUS VE SİS UYARISI Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.