Son dakika... İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu bu sözlerle anlattı: Gerçekten bir ölüm kokusu var...

"Bu daha da düşecektir ama bu hem bizim uyumumuza hem toplumun farkındalığına hem de aşılamaya çok bağlı. Salgın her ne kadar dalgalı seyretse de bazı dönemlerde, zamanlarda yükselmişse de esas yükselmesinin ve kontrolden çıkmasının en önemli sebeplerden birisi toplumun salgının bittiği algısıdır. Toplumun salgının bitmediğini bilmesini istiyorum. Çünkü bu salgının ne kadar süreceği, nasıl seyredeceği konusunda dünyada hiçbir bilim insanı uzak öngörü yapamıyor. Tamamen bazı spekülatif veya tahminlere yönelik insanlar yorumda bulunuyor. Onun için toplumun, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı 'bitti' demediği sürece salgından kendimizi korumanın en önemli yolunun maske, mesafe, hijyen ve aşılama olduğunu bilmesini istiyorum"