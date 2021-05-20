Son dakika... İstanbul için kritik uyarı! Sıcaklıklar bir anda düşecek, gök gürültülü yağış geliyor.. Dolu ihtimali..
Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte İstanbul ve Türkiye geneli için beklenen yağışlar...
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın Marmara ile birlikte Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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