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Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 13:03 | 

Son dakika... İstanbul için kritik uyarı! Sıcaklıklar bir anda düşecek, gök gürültülü yağış geliyor.. Dolu ihtimali..

Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte İstanbul ve Türkiye geneli için beklenen yağışlar...

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Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın Marmara ile birlikte Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'nin verilerine göre batı bölgelerdeki yağışlar cumartesi günü de etkili olacak. Pazar gününden itibaren ise doğu bölgelerine doğru kayacak.

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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ve Türkiye genelinde beklenen yağışlara ilişkin çok önemli uyarılarda bulundu. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

4AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ BAŞLAYABİLİR

"AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ BAŞLAYABİLİR"

Gök gürültülü sağanak yağış demek içerisinde şimşek ve doluyu da içeren yağış demektir. Bugün batı bölgelerimizde lodos var, ulaşımda belki etkili olabilir. Bugün Türkiye'de hava sıcak. Akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli'de geç saatlerde yağış başlayabilir.

5İSTANBUL VE MARMARA İÇİN DOLU UYARISI

İSTANBUL VE MARMARA İÇİN DOLU UYARISI

Yarın aniden sıcaklıklar düşüyor, ani sıcaklık düşüşü her zaman tehlikelidir. Yarın özellikle İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale'de gök gürültülü yağış olacak, dolu ihtimali de var. Dolu tahmini 1-2 saat önce tahmin edilebiliyor.

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Cumartesi günü yağışlar Trakya'dan ayrılıyor ama Karadeniz'i de kapsayacak. Sonra da doğuya kayacak ancak gücünü kaybedecek.

7SICAKLIKLAR DÜŞECEK

"SICAKLIKLAR DÜŞECEK"

Marmara Bölgesi'nde İç Ege'de İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı yağışlar olacak. Sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar düşecek ve sonra toparlanıp eski yaz değerlerine varacak.

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Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları cumartesi günü akşam saatlerinde 13 dereceye kadar düşecek.

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İstanbul'da yağışların pazar günü etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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