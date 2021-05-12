Son dakika: İsrail sokakları karıştı! Linç etmeye çalıştılar... İç savaş çıkmak üzere! İşte 24 saatte yaşananlar...
İsrail dünya kamuoyunun gözü önünde adeta canlı yayında Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Son saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu. Toplam 65 Filistinli yaşamını yitirdi. Hamas tarafından düzenlenen roket saldırılarında ise altı kişi öldü. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, kalabalık bir yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştığı görüntüleri yayınladı. Bugüne kadar görülmemiş biçimde İsraillilerin İsrail vatandaşı Filistinlilere saldırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, İsrail'in saldırıları sürdürmesi durumunda olayların iç savaşa evrilebileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'de yine sivillerin yaşadığı çok katlı bir binayı hedef aldı. Bina yerle bir olurken ölü ya da yaralı olup olmadığı ise netleşmedi. BM yetkilisi Tor Wennesland "Tam ölçekli bir iş savaşa sürükleniyoruz" uyarısı yaparken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, barış ve istikrarın tek bir şekilde sağlanabileceğini belirtti. ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüşmesinin ardından skandal bir açıklamaya imza attı.
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İsrail güçleri Gazze'ye yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, meşru müdafa çerçevesinde hareket eden Filistin direniş örgütleri, İsrail'in güneyine ve orta bölgelerini roketlerle vuruyor.
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İsrail ordusu sınır boyunca askeri yığınağını artırırken, yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak evlerinde ve sığınaklara yakın yerlerde kalmaları çağrısını yaptı.
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Uluslararası ajanslar Gazze'den dehşet verici fotoğraf ve görüntüler servis etmeye devam ederken, Türkiye'nin öncülüğünde İsrail saldırılarına son vermek üzere diplomatik girişimlerde bulunuluyor.
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Bölgede son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı 16'sı çocuk olmak üzere 65 kişinin İsrail saldırılarında can verdiğini duyurdu. Ölenlerin arasında beş kadın ve bir yaşlının bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Toplam yaralı sarısı ise 335 olarak açıklandı.
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10 KATLI BİNA VURULDU
Fransız AFP haber ajansı, İsrail'in Gazze'de 10 katlı bir binayı vurduğunu duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. AA'nın haberine göre İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti.
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Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği dairelerde, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu. Saldırının ayrıca çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu aktarıldı.
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MAHALLESİNİN DIŞINA ATILDI
Amerikan CNN televizyonu, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Muhammed el Kürd adlı bir genci yayına almıştı. Yazar olduğu ifade edilen genç İsrail güçleri tarafından bugün evinden zorla çıkarılarak mahallesinin dışına atıldı.
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CNN yayında spikerin "Dayanışma amacıyla şiddet içeren protestoları destekliyor musun" sorusuna Muhammed el Kürd, "Siz benim ve ailemin şiddet kullanılarak yerimizden edilmemizi destekliyor musunuz" diye yanıt vermişti.
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FİLİSTİNLİ SÜRÜCÜYÜ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yerleşimcilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Sosyal medyada İsrailli fanatik Yahudilerin Arap sanarak linç etmeye çalıştığı şahsın Yahudi olduğuna yönelik bilgiler yer aldı. Ancak yaralanan gencin Filistinli olduğu ortaya çıktı.
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Associated Press haber ajansının aktardığına göre; Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'nde göre yapan Dr. Eyal Hashiva, linç girişiminden kurtulan adamın ağır yaralandığını fakat durumunun stabil olduğunu söyledi
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İÇ SAVAŞ ÇIKMAK ÜZERE!
İsrail'ın saldırıları ülkede iç savaş atmosferi yaratmış durumda. Bugüne kadar görülmemiş biçimde İsrail vatandaşı Filistinliler ile İsrailliler arasında çatışmalar yaşanıyor. Uzmanlar, İsrail'in saldırıları sürdürmesi durumunda olayların iç savaşa evrilebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
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LİD'DE SOKAKLAR YENİDEN HAREKETLENDİ
İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi. Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü.
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BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi. İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.
İsrail Güvenlik Kabinesinin, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırmasına onay verdiği bildirildi. Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, kabinenin Gazze'ye yönelik saldırıları artırmasına onay vermesi nedeniyle İsrail ordusunun Hamas yönetimine ait bazı sembol binaları hedef almasının beklendiği belirtildi. Kabinenin aldığı bu kararla, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasındaki gerilimin günlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.
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BLINKEN, NETENYAHU İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarından derin kaygı duyduğunu, İsrail'in kendini savunma hakkına destek verdiklerini ve bu saldırılar dolayısıyla hayatını kaybedenler için taziyelerini Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.
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Görüşmede Kudüs'teki olayların da ele alındığını belirten Price, "Bakan tüm taraflara tansiyonu düşürme ve şiddeti durdurma çağrısında bulundu. İsrailli ve Filistinlilerin güvenlik içinde yaşaması gerektiğine ve eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasi haklarına sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.
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BEBEK KATİLLERİNE DESTEK SÜRÜYOR
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden katleden İsrail'e destek mesaj verdiği aktarıldı. Reuters'ın haberine göre; Sözcü John Kirby, "Bakan Austin, İsrail'in meşru müdafaa hakkına yönelik Bakanlığın güçlü desteğini iletti" ifadesini kullandı.
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Üst düzey bir Hamas yetkilisi, karşılıklı olmak kaydıyla İsrail'e yönelik roket saldırısını durdurmaya hazır olduklarını duyurdu. Hamas yetkilisinin sözlerini Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlık söz konusu yetkilinin uluslararası topluma Mescid-i Aksa'da güç kullanmayı durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısını da aktardı.
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"KUDÜS ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMADAN BARIŞ OLMAZ"
İsrail’in Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere karşı amansız bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, “Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da halkımıza yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırganlığı durdurmak için tüm çabamızı sürdürüyoruz.” dedi. Abbas, “İsrail saldırganlığı tüm sınırları aştı. Böylece tüm uluslararası hukuku ve örfü ayaklar altına aldı.” ifadelerini kullandı.
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İsrail’in saldırılarının Filistin halkının ulusal birliğinin önemini arttırdığına vurgu yapan Abbas, bu ulusal birliğin Filistin halkının savunulması için şart olduğunu kaydetti. Abbas, ABD ve İsrail’e hitaben, “Bardak taştı artık! Gidin başımızdan. Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Filistin yönetimi olarak ABD ile iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Abbas, “Kudüs, Arap ve İslam’ın olarak kalacaktır. Kudüs’ün çağrısı tüm dünyayı birleştiriyor.” ifadelerini kullandı. Abbas, “Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz.” şeklinde konuştu.
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İSRAİL'İN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMIYOR
Filistinli siyasi analist ve yazar İbraihm el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tepkinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek "Şüphesiz işgal devletine (İsrail'e) bir tepki olacaktı. Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi." dedi.
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Medhun, şunları kaydetti: "İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti."
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İsrail'in 2014 yılında da Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine saldırdığını bunun karşılığını ise Filistin direnişi tarafından Tel Aviv'in vurulmasıyla aldığını söyleyen Medhun, bu tepkinin Filistin direniş grupları için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.
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Iraklı akademisyen Liga Mekki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tel Aviv'in bombalanması İsrail ile çatışmanın seyrinde önemli bir gelişme. Mevcut savaşın sonucu ne olursa olsun benzeri görülmemiş yeni caydırıcı bir durum yarattı." ifadelerini kullandı. Mekki, şunları kaydetti: "İsrail'in Gazze'yi bombalaması yıkımlara neden olacak ancak zafer getirmeyecek. İsrail, savunma gücünün çökmesiyle yenilgiye uğradı."
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İSRAİL TARİHİNDE BİR İLK!
İsrail konusundaki araştırmalarıyla bilinen Filistinli yazar Adnan Ebu Amir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'in önemli siyasi analistlerinden Nahum Barnaya'nın, Hamas'ın Tel Aviv'e saldırısıyla İsrail savunma sistemlerinin sorgulandığını söylediğini aktardı. Ebu Amir ayrıca, İsrail'in 73 yıllık tarihinde Tel Aviv'in ilk defa böylesine bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.
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Al Jazeera kanalına telefonla bağlanarak görüş bildiren Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymer Ebu Sade de Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe savunma sisteminin başarısızlığını ortaya çıkardığını ve İsrail'in daha fazla dayanamayacağını söyledi.
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Hamas'tan yapılan resmi açıklamaya göre üst düzey komutanlarından bir tanesi İsrail saldırısında hayatını kaybetti.
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Bassem Issa adındaki üst düzey askeri Hamas yetkilisi Gazze'de 2014 yılında yaşanan çatışmaların ardından hayatını kaybeden en üst düzey komutan oldu.
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Hamas'ın açıklamasında "Bassem Issa'nın yanındaki kardeşleri ve kutsal savaşçılardan bir kısmıyla birlikte şehit edildiği." ifadeleri yer aldı.
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SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SALDIRDILAR
İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.
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İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.
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KARAKOL VE EMNİYET NOKTALARI HEDEF ALINDI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi. Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.
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MİSİLLEME SALDIRISI: 100 ROKET DAHA ATILDI
Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırılarına karşılık sabah saatlerinde fırlattıkları 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir’us Seb’a (Beerşeva) ve Sderot kentlerini hedef aldıklarını duyurdu.
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EN BÜYÜK FÜZE SALDIRISI...
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pazartesi akşamı başlayan çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 1050'den fazla roket ve havan mermisi atıldığı ve bunların birçoğunun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, "çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında" İsrail'i 300'den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklamıştı.
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NETANYAHU YİNE TEHDİT ETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada Hamas'ın üç yıldan bu yana ilk kez Kudüs'e roket atarak "kırmızı çizgiyi geçtiğini" belirtti. Netanyahu İsrail hava saldırılarının gücü ve sıklığının artacağını ve Hamas'ın "beklemediği yöntemlerle vurulacağını" belirtti.
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ŞEHİT SAYISI 35'E YÜKSELDİ
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli daha şehit oldu.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi. Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.
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150 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA
İsrail'de dün gece polis ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalara katıldığı şüphesiyle 150 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.
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İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Polis, dünkü geniş çaplı olayların ardından Remle ve Lid başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerinde olaylarla ilgili 150 şüpheliyi gözaltına aldı." dedi.
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LİD KENTİNDE OHAL İLAN EDİLDİ
Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.
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Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı.
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İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.
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İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.
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KATİLLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ MELEK
Öte yandan, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler arasında küçük bir kız çocuğu da vardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "İsrail’deki katillerin öldürdüğü melek... Gözlerinde insanlığa dair ne büyük umut ve neşe taşımış. Küçük omuzlarında bütün insanlığın yükü... Ama insanlık vicdanı bu meleğin katillerini durduramadı." ifadelerini kullandı.
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BM'DEN 'TAM ÖLÇEKLİ SAVAŞ' UYARISI
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair yaptığı açıklamada, “Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz” dedi.
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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yangını (çatışmayı) derhal durdurun. Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz. Her iki taraftaki liderler, gerginliğin azaltılmasında sorumluluk almalıdır. Gazze'deki savaşın bedeli yıkıcı ve sıradan insanlar tarafından ödeniyor. BM, sükuneti sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışıyor. Şiddeti şimdi durdurun” ifadelerini kullandı.