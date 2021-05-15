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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP, AA
Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 16:54 | 

Son dakika... İsrail sınır tanımıyor: Habersiz saldırdılar! 5 çocuk sağ kurtarıldı

İsrail'in Gazze'ye sınır tanımadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin batısındaki Er-Rimal kentine uyarıda bulunmaksızın düzenlenen saldırıda Filistin halkı büyük yara alırken, bina enkazından 5 çocuğun sağ kurtarıldığı bilgisi geldi. Dün de İsrail'in Gazze mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında ailesinin 10 üyesini kaybeden 5 aylık bebek enkazdan canlı çıkarılmıştı. Gazze'de hava, kara ve denizden saldırarak sivilleri katleden İsrail, dün Gazze'nin en önemli binası olarak değerlendirilebilecek, uluslararası medya kuruluşlarının binasını da vurdu. Binayı AP (Associated Press) haber ajansıyla birlikte kullanan bir diğer ajans Al Jazeera, saldırı öncesi binanın sahibi ile İsrailli yetkili arasında yapılan telefon görüşmesini ekranlara taşıdı. Görüşmede yer alan 10 dakika detayı İsrail'in insanlık dışı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Twitter'dan 'Bağımsız medyanın güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluktur' mesajı ile saldırıya tepki gösterdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli hayatını kaybetti, 1115 kişi yaralandı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı. İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edildi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen yaralı Filistinli sayısının 22'ye çıktığını söyledi.

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Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan diğer Filistinlileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, sivillere ait evlerin vurulması nedeniyle ailelerin enkaz altında kaldığını ve bu nedenle ölü ile yaralı sayısının artabileceğini belirtti.Ebu Silmiyye, enkaz altında kalan bazı kişilerin akrabalarıyla iletişim kurmayı başardığını ve yardım istediğini söyledi. Şifa Hastanesi Müdürü daha önceki açıklamasında, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade etmişti.

3KASSAM TUGAYLARINDAN KARŞI SALDIRI

KASSAM TUGAYLARI'NDAN KARŞI SALDIRI

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık Beersheba kentine roket attığını duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde de Gazze'den İsrail'in güneyindeki Beersheba kentine 12 roket atıldığı belirtildi. Roketlerin 7'sinin boş alana düştüğü, 5'inin ise İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtilen haberde, bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

4İSRAİL BASIN BİNALARINA SALDIRDI

İSRAİL BASIN BİNALARINA SALDIRDI

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

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İsrail'den yapılan açıklamada saldırının gerekçesi olarak binada Hamas’ın askeri varlıklarının bulunması gösterildi. Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi. AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

6BEYAZ SARAYDAN AÇIKLAMA

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sekreteri Twitter'dan paylaştığı mesajında 'İsrailliler ile gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliği için iletişime geçtik. Bağımsız medyanın güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluktur' ifadelerine yer verdi.

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Hamas saldırı sonrası 'Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler' açıklamasında bulundu. Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

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Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti. Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, İsrail ordusu (IDF) binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu.

1010 DAKİKA İZİN VERİLMEDİ

10 DAKİKA İZİN VERİLMEDİ

Al Jazeera, saldırı öncesi binanın sahibi Cevad Mehdi ile İsrail istihbaratından adı açıklanmayan bir subay arasında yapılan telefon görüşmesini ekranlara taşıdı. Görüşmede Mehdi, İsrailli subaydan binayı vurmadan önce gazetecilere kamera ve diğer gereçlerini almaları için 10 dakika daha müsaade etmelerini istiyor.

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Bina sahibi Mehdi, "Sorumlu kimse bize 10 dakika daha vermesini isteyebilir misin? 15.00 ile 15.10 arasında hiçbir şey değişmez. Bina geri gelmeyecek sadece basın yeleği giyen 4 kişi, kameralarını ve diğer ekipmanlarını alacaklar, silah almayacaklar." diyor. Gazetecilerin İsrail'in son saldırısında 8'i çocuk 2'si kadın 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gün boyu hastanelerde çekim yaptıklarını ve canlı yayın ortasında uyarıyı aldıklarını dile getiren Mehdi, binanın vurulmadan önce 10 dakika daha zaman kazanabilmek için İsraillileri ikna etmeye çalışıyor. İsrailli subayın, "Hiç kimsenin binaya dönmesine izin verilmeyecek, hiç kimsenin." demesi üzerine Mehdi, yeniden 10 dakikalığına gazetecilerin binaya girmesine izin verilmesi talebini tekrarlıyor.

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İsrailli subay Mehdi'nin talebini geri çevirerek, "10 dakika falan olmayacak, hiç kimsenin binaya girmesine izin verilmeyecek. Size zaten binayı boşaltmak için bir saat verdik. Bu onlar için, benim için değil. Bu benim değil onların hayatı." ifadelerini kullanıyor. Gazetecilere 10 dakika izin verilmesi konusundaki talebini sürdüren Mehdi, "Çalışma hayatımız sona erdi. Hatıralarımızı, hayatımızı ziyan ettiniz. Ne isterseniz onu yapın. Şimdi kapatıyorum. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Sizden büyük Rab var." diyerek tepkisini dile getiriyor. İsrailli subay ise adeta dalga geçercesine "Peygambere salavat getir" diyor ve binada kimse olup olmadığını soruyor. Mehdi'nin binada kimsenin olmadığını teyit etmesiyle görüşme son buluyor.

13ALTUNDAN İSRAİLE TEPKİ

ALTUN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında 'İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum.' ifadelerine yer verdi.

14BM GENEL SEKRETERİ DERİN RAHATSIZLIK DUYMUŞTUR

"BM GENEL SEKRETERİ DERİN RAHATSIZLIK DUYMUŞTUR'"

BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze şehrinde, içinde uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı bir konutun İsrail hava saldırısı ile yıkılmasından derin rahatsızlık duymuştur." ifadesine yer verildi. Guterres'in Gazze'de artan sivil ölümler karşısında dehşete düştüğü vurgulanan açıklamada, "Dün gece Gazze'deki El-Shati kampında, İsrail'in hava saldırıları sonucu çocukların ve aynı aileden 10 kişinin ölümü de buna dahildir." denildi. Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, ayrım gözetmeksizin bütün taraflara sivillerin ve medya binalarının vurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerektiği uyarısı hatırlatıldı.

15MEDYA DEVLERİNDEN TEPKİ

MEDYA DEVLERİNDEN TEPKİ

AP Başkanı Gary Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı. Al Jazeera ise yaptığı açıklamada 'İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir' ifadelerine yer verdi. Bütün sorumluluğun İsrail hükümetine ait olduğu aktarılan açıklamada, tüm hukuki adımların atılacağı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:"İzleyicilerimize, Gazze'de, Filistin topraklarında ve İsrail'de olup biten gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."

16İSRAİLİN BASINDAN RAHATSIZ OLDUĞU ÇOK AÇIK

"İSRAİL'İN BASINDAN RAHATSIZ OLDUĞU ÇOK AÇIK"

Al Jazeera Gazze Ofis Müdürü Vail ed-Dehduh ise basına yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Gazze'de yayın yapan Al Jazeera ve diğer basın kuruluşlarının üstlendiği rolden rahatsız olduğu çok açık. Ancak sonuçta söz konusu yayın kuruluşları tarafsız ve doğru bir şekilde görevini yapıyor." dedi. Dehduh, İsrail'in saldırısının, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere uluslararası sözleşmelerde yer alan insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı. İsrail'in yüzlerce sivilin bulunduğu evleri yıkmasının ardından sıranın basın kuruluşlarına geldiğini aktaran Dehduh, "Bize bu saldırıları yapan kişilere en güzel cevabımız görevimizi yapmaya ve olayları tarafsız bir şekilde dünyaya ulaştırmaya devam etmemiz olacaktır." diye konuştu.

17İSRAİLİN SALDIRILARINA FİLİSTİNDEN KARŞILIK

İSRAİL'İN SALDIRILARINA FİLİSTİN'DEN KARŞILIK

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş grupları Tel Aviv ve çevresine roket fırlattı. Gazze'den atılan çok sayıda roket nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı. İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin atılan roketlerin büyük bölümünü havada imha ettiği görüldü.

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Tel Aviv yönetimi, atılan roketler nedeniyle bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket saldırılarının İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği belirtildi.

19MUCİZENİN ALTINDAN YÜREK YAKAN DETAY

MUCİZENİN ALTINDAN YÜREK YAKAN DETAY

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti.

Saatlerce süren kurtarma çalışmaları ise sonuç verdi. Neredeyse tüm ailesini bu saldırıda kaybeden 5 aylık bebek enkazdan canlı kurtarıldı.

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Görgü tanıkları bebeğin annesinin cansız bedeninin vücudunu ona siper etmiş bir halde, yanında bulunduğunu belirtti.

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İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. 7 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 36'sı çocuk 133'e yükseldi.

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Son bilanço ise durumun hazinliğini ortaya koyar nitelikte; İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli şehit oldu, 1115 Filistinli yaralandı.

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Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

25EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI

EN BÜYÜK ACIYI YAŞADI!

Muhammed el-Mensi isimli genç sosyal medyadan yayınladığı videoda, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çekerken, şehitlerin arasında iki kardeşini de gördüğünü ifade etti.

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Videoda olay anını ve yaşadığı acıyı anlatan Muhammed şunları söyledi:

"Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."

27HAMASIN TÜNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

HAMAS'IN TÜNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor.

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2014 İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı.

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İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.

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Dış basında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor.

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Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, IDF bu 'yanlış anlaşılmayı' bilerek servis etti. Amaç ise Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı.

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Aynı habere göre, IDF bu sayede Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesini sağladı ve saha sonra bu noktaları hedef aldı.

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Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi.

35GAZZEDE SON DURUM

GAZZE'DE SON DURUM

Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Beşar Murad, kentteki son durumu Hürriyet’e anlattı.

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Murad, Gazze’de 950 yaralı bulunduğunu, bunların en az 254’ünün çocuk, 168’inin ise kadın olduğunu kaydederken, 651 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü bilgisini verdi.

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İsrail’in son saldırılarda, öncekilere kıyasla çok daha yıkıcı bombalar kullandığını vurgulayan Dr. Murad, hedef alınan noktaların yaklaşık 100 metre yarıçapında ciddi hasar oluştuğunu, bunun da yaralı sayısını arttırdığını belirtti.

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“Çoğu yaralının durumu oldukça ağır” diyen Murad, ayrıca kullanılan bombanın tesir alanının geniş olması sebebiyle Türk Kızılayı’nın gönderdiği malzemelerin bulunduğu bir depo ile Filistin Kızılayı’na ait tesisin hasar gördüğünü kaydetti.

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Koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğü bir ortamda yaşanan saldırılardan ötürü şartların iyice ağırlaştığını anlatan Murad şöyle konuştu:

40PANDEMİ RİSKİ

PANDEMİ RİSKİ

“Burada durum oldukça kötü. Saldırılardan önce son 1 yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ediyorduk ve abluka nedeniyle zaten yeterli tıbbi ekipmanımız yoktu.

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Şimdi ise kalan her şeyi bombardımandan etkilenenler için kullanıyoruz. Korona hastalarına ayırabileceğimiz yatak kalmadı.

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Ayrıca sağlık personelimiz yaralılara virüs taşıyıp taşımadıklarını bilmeden müdahale ediyor.

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Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle önlem alma şansları da yok. Bu çok tehlikeli bir durum.”

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Saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla 1 hafta daha çalışabileceği uyarısında bulunan Murad, “Son saldırılar öncesine kadar kaynak yetersizliği sebebiyle günde 6 saat elektrik kesintisi uygulanıyordu. Şimdi bu süre 12 saate çıktı.

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Hastaneler enerji ihtiyaçlarını benzinle çalışan jeneratörler vasıtasıyla gideriyor fakat stoklarda en fazla 1 hafta yetecek benzin kaldı. Saldırılar 1 hafta daha devam ederse bu felaket olur” ifadelerini kullandı.

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Murad, kendisini hastane içinde bombardımana karşı güvende hissedip hissetmediği şeklindeki sorumuza ise, “Burada artık güvenli bir yer yok. Çünkü İsrail’in böyle bir saygısı da yok” yanıtını verdi.

47KARA HAREKATI İŞGALCİ İÇİN BİR FELAKET OLACAK

'KARA HAREKATI İŞGALCİ İÇİN BİR FELAKET OLACAK'

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Gazze'de karadan başlatılacak operasyonun, İsrail için bir felaket olacağını ve savaşın dengesini değiştireceğini söyledi.

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İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, düşmanı (İsrail) şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.

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Hamas'ın, kara operasyonuna dönük hazırlığının sahip olduğu füze gücünden daha yüksek olduğunu kaydeden Aruri, "Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak ve savaş dengesi değişmeden de ondan çıkamayacak." dedi.

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Gazze'ye düzenlenen son saldırıdan bu yana direniş güçlerinin yaptığı hazırlıkların bu kara operasyonuna dönük gerçekleştirildiğini bildiren Aruri, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve İsrail vatandaşı Arapların yaşadığı Yeşil Hat bölgesinde İsrail güçlerine karşı açılan "cephelerin" zaferin anahtarı olduğunu dile getirdi.

51NELER YAŞANMIŞTI

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

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Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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