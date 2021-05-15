Son dakika... İsrail sınır tanımıyor: Habersiz saldırdılar! 5 çocuk sağ kurtarıldı

İsrailli subay Mehdi'nin talebini geri çevirerek, "10 dakika falan olmayacak, hiç kimsenin binaya girmesine izin verilmeyecek. Size zaten binayı boşaltmak için bir saat verdik. Bu onlar için, benim için değil. Bu benim değil onların hayatı." ifadelerini kullanıyor. Gazetecilere 10 dakika izin verilmesi konusundaki talebini sürdüren Mehdi, "Çalışma hayatımız sona erdi. Hatıralarımızı, hayatımızı ziyan ettiniz. Ne isterseniz onu yapın. Şimdi kapatıyorum. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Sizden büyük Rab var." diyerek tepkisini dile getiriyor. İsrailli subay ise adeta dalga geçercesine "Peygambere salavat getir" diyor ve binada kimse olup olmadığını soruyor. Mehdi'nin binada kimsenin olmadığını teyit etmesiyle görüşme son buluyor.