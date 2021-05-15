hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP, AA
Son dakika... İsrail sınır tanımıyor: Habersiz saldırdılar! 5 çocuk sağ kurtarıldı
İsrail'in Gazze'ye sınır tanımadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin batısındaki Er-Rimal kentine uyarıda bulunmaksızın düzenlenen saldırıda Filistin halkı büyük yara alırken, bina enkazından 5 çocuğun sağ kurtarıldığı bilgisi geldi. Dün de İsrail'in Gazze mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında ailesinin 10 üyesini kaybeden 5 aylık bebek enkazdan canlı çıkarılmıştı. Gazze'de hava, kara ve denizden saldırarak sivilleri katleden İsrail, dün Gazze'nin en önemli binası olarak değerlendirilebilecek, uluslararası medya kuruluşlarının binasını da vurdu. Binayı AP (Associated Press) haber ajansıyla birlikte kullanan bir diğer ajans Al Jazeera, saldırı öncesi binanın sahibi ile İsrailli yetkili arasında yapılan telefon görüşmesini ekranlara taşıdı. Görüşmede yer alan 10 dakika detayı İsrail'in insanlık dışı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Twitter'dan 'Bağımsız medyanın güvenliğini sağlamak büyük bir sorumluluktur' mesajı ile saldırıya tepki gösterdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli hayatını kaybetti, 1115 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıkıldı. İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edildi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen yaralı Filistinli sayısının 22'ye çıktığını söyledi.
Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan diğer Filistinlileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, sivillere ait evlerin vurulması nedeniyle ailelerin enkaz altında kaldığını ve bu nedenle ölü ile yaralı sayısının artabileceğini belirtti.Ebu Silmiyye, enkaz altında kalan bazı kişilerin akrabalarıyla iletişim kurmayı başardığını ve yardım istediğini söyledi. Şifa Hastanesi Müdürü daha önceki açıklamasında, saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade etmişti.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN KARŞI SALDIRI
Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık Beersheba kentine roket attığını duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde de Gazze'den İsrail'in güneyindeki Beersheba kentine 12 roket atıldığı belirtildi. Roketlerin 7'sinin boş alana düştüğü, 5'inin ise İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtilen haberde, bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.
İsrail'den yapılan açıklamada saldırının gerekçesi olarak binada Hamas’ın askeri varlıklarının bulunması gösterildi. Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi. AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.
Hamas saldırı sonrası 'Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler' açıklamasında bulundu. Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.
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