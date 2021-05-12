Son dakika: İsrail acımasızca saldırmaya devam ediyor! BM açıklama yaptı: Savaşa sürükleniyoruz! İşte 24 saatte yaşananlar
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece boyunca terör estiren İsrail bu sabah da sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, yaptığı açıklamada, “Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz” dedi. Netanyahu İsrail hava saldırılarının gücü ve sıklığının artacağını ve Hamas'ın "beklemediği yöntemlerle vurulacağını" belirtti. İsrail'in saldırılarına karşılık ise 100 roketle misilleme saldırısı gerçekleştirildi. İsrail savaş uçaklarının dün gece vurduğu 12 katlı Hanadi Kulesi saldırılarından kısa süre sonra yıkıldı. Yine kent merkezindeki içinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı bina, hava saldırısına maruz kaldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Başbakan Netanyahu şiddeti giderek tırmandırmaktan vazgeçmiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği saldırılarda İsrail sabahın ilk ışıklarında Filistin'e bomba yağdırırken BM'den çok kritik bir uyarı geldi.
2
İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.
3
İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.
4
KARAKOL VE EMNİYET NOKTALARI HEDEF ALINDI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.
5
İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi. Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.
6
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.
7
MİSİLLEME SALDIRISI: 100 ROKET DAHA ATILDI
Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırılarına karşılık sabah saatlerinde fırlattıkları 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir’us Seb’a (Beerşeva) ve Sderot kentlerini hedef aldıklarını duyurdu.
8
EN BÜYÜK FÜZE SALDIRISI...
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pazartesi akşamı başlayan çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 1050'den fazla roket ve havan mermisi atıldığı ve bunların birçoğunun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.
9
Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, "çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında" İsrail'i 300'den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklamıştı.
10
NETANYAHU YİNE TEHDİT ETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada Hamas'ın üç yıldan bu yana ilk kez Kudüs'e roket atarak "kırmızı çizgiyi geçtiğini" belirtti. Netanyahu İsrail hava saldırılarının gücü ve sıklığının artacağını ve Hamas'ın "beklemediği yöntemlerle vurulacağını" belirtti.
11
ŞEHİT SAYISI 35'E YÜKSELDİ
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli daha şehit oldu.
12
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi. Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.
13
150 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA
İsrail'de dün gece polis ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalara katıldığı şüphesiyle 150 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.
14
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Polis, dünkü geniş çaplı olayların ardından Remle ve Lid başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerinde olaylarla ilgili 150 şüpheliyi gözaltına aldı." dedi.
15
LİD KENTİNDE OHAL İLAN EDİLDİ
Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.
16
Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı.
17
İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.
18
İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.
19
KATİLLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ MELEK
Öte yandan, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler arasında küçük bir kız çocuğu da vardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "İsrail’deki katillerin öldürdüğü melek... Gözlerinde insanlığa dair ne büyük umut ve neşe taşımış. Küçük omuzlarında bütün insanlığın yükü... Ama insanlık vicdanı bu meleğin katillerini durduramadı." ifadelerini kullandı.
20
BM'DEN 'TAM ÖLÇEKLİ SAVAŞ' UYARISI
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair yaptığı açıklamada, “Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz” dedi.
21
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yangını (çatışmayı) derhal durdurun. Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz. Her iki taraftaki liderler, gerginliğin azaltılmasında sorumluluk almalıdır. Gazze'deki savaşın bedeli yıkıcı ve sıradan insanlar tarafından ödeniyor. BM, sükuneti sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışıyor. Şiddeti şimdi durdurun” ifadelerini kullandı.