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Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 01:05 | 

Son dakika Isparta'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika Isparta depremi Kandilli Rasathanesi verilerine yansıdı. Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre Isparta Bayat-Atabey'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre ise depremin büyüklüğü 2.8 olarak kaydedildi. Bölgede meydana gelen depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Isparta'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

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Son depremler listesi ile vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu internette araştırıyorlar. Belli belirsiz duyulan sarsıntıların ardından 'deprem mi' oldu sorusu vatandaşların gün içinde internette en çok aradığı konular arasında yer alıyor. Kandilli verilerine göre saat 00:45'de Isparta'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 7 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2Akdenizde deprem

Akdeniz'de deprem

06.11.2021, 13:40:54 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km

36 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

6 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.11.06 12:13:12 39.2695 24.2078 2.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2021.11.06 12:10:15 39.7727 26.2523 0.0 -.- 0.8 -.- ALADAG-EZINE (CANAKKALE)

2021.11.06 11:32:29 37.1572 37.1560 0.0 -.- 1.9 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2021.11.06 11:16:18 35.1960 26.1717 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.06 11:14:03 38.9630 26.2415 8.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2021.11.06 09:08:15 39.4283 31.5838 5.0 -.- 1.2 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)

2021.11.06 09:04:33 37.0185 28.3128 0.0 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

2021.11.06 07:12:03 39.4525 28.2587 17.0 -.- 1.9 -.- CERIBASI-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.06 07:05:52 39.4622 28.2273 5.1 -.- 2.6 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.06 06:56:28 36.2425 27.0180 20.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.11.06 06:45:42 39.5197 26.0327 8.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2021.11.06 06:07:32 39.4022 37.2393 8.7 -.- 1.9 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

2021.11.06 04:48:55 40.2018 33.4097 5.0 -.- 1.8 -.- HACIKOY-KALECIK (ANKARA)

2021.11.06 03:44:28 36.5843 28.0445 8.0 -.- 2.9 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)

2021.11.06 03:21:02 37.9963 42.9722 5.0 -.- 3.1 3.2 KORULU-CATAK (VAN)

2021.11.06 02:16:10 36.9895 27.9978 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.11.06 01:13:13 35.0880 24.3357 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.06 01:12:45 37.8168 36.0823 5.0 -.- 3.0 3.0 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2021.11.06 01:03:59 39.3690 26.1260 11.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.11.06 00:56:01 36.4143 27.1553 8.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

45 KASIM TARİHLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

5 KASIM TARİHLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.11.05 23:33:07 38.7378 26.5660 13.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2021.11.05 23:27:21 35.0228 32.8097 11.9 -.- 2.5 -.- KIBRIS-LEFKE

2021.11.05 21:54:24 35.2762 27.6910 8.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.11.05 21:42:56 37.1477 30.8627 96.4 -.- 1.6 -.- CATALLAR-SERIK (ANTALYA)

2021.11.05 21:07:38 40.8252 28.1642 12.8 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2021.11.05 21:06:24 38.9758 42.0615 12.0 -.- 2.2 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS)

2021.11.05 20:12:57 37.8323 27.0027 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.11.05 20:11:13 39.4568 28.2303 12.8 -.- 3.0 2.8 EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 20:08:56 38.5068 39.1703 1.1 -.- 2.2 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG)

2021.11.05 19:50:03 37.8640 27.2260 12.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.11.05 19:43:00 38.1990 28.6658 5.0 -.- 1.3 -.- DADAGLI-SARIGOL (MANISA)

2021.11.05 19:41:14 37.8278 36.0947 1.2 -.- 1.3 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2021.11.05 18:41:52 35.8582 27.6678 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2021.11.05 18:11:34 36.2248 27.0103 18.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.11.05 17:59:00 36.1383 33.5682 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2021.11.05 17:54:13 36.4500 28.6877 4.6 -.- 1.2 -.- AKDENIZ

2021.11.05 16:50:54 39.4555 28.2130 5.4 -.- 2.4 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 15:39:17 35.0673 25.1642 6.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 15:02:38 39.4293 28.1088 26.5 -.- 1.5 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 14:30:51 39.3957 28.2412 6.5 -.- 2.1 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 14:10:19 34.7157 24.4447 8.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2021.11.05 13:57:45 40.7603 26.5303 17.7 -.- 1.2 -.- KARAHISAR-KESAN (EDIRNE)

2021.11.05 13:54:17 39.4568 28.2193 5.8 -.- 2.7 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 13:53:36 39.4560 28.2275 9.1 -.- 2.6 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 13:44:46 39.4572 28.2123 5.2 -.- 3.5 3.5 EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2021.11.05 13:44:46)2021.11.05 13:19:13 39.4500 28.2203 8.1 -.- 3.7 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)

2021.11.05 13:14:01 37.9658 27.2010 11.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.11.05 13:12:39 37.3972 27.0920 15.8 -.- 1.5 -.- YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)

2021.11.05 13:06:26 36.1873 33.6503 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)

2021.11.05 12:46:48 40.6550 27.6593 20.3 -.- 1.0 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR)

2021.11.05 12:36:20 37.2407 27.8727 3.2 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)

2021.11.05 12:31:07 35.1072 25.2015 4.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 12:28:22 37.2668 37.1685 0.0 -.- 1.4 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2021.11.05 12:27:18 38.7563 25.5465 10.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2021.11.05 12:22:00 37.2290 27.8882 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)

5

2021.11.05 12:12:24 34.9887 23.2727 16.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 11:37:43 37.3955 27.0133 8.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

2021.11.05 11:29:25 39.1537 27.5810 0.0 -.- 2.0 -.- DARKALE-SOMA (MANISA)

2021.11.05 11:10:19 38.9383 25.9913 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2021.11.05 10:47:41 37.4030 27.0112 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2021.11.05 10:43:49 37.4032 27.0052 7.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2021.11.05 10:41:49 36.4448 27.0902 5.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.11.05 09:53:00 38.6002 26.6917 5.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.11.05 09:37:07 36.8165 28.1592 58.8 -.- 1.9 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)

2021.11.05 08:46:08 39.0253 26.0037 2.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2021.11.05 07:55:00 35.1050 25.2405 5.2 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 07:48:55 35.7055 25.0870 11.5 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 07:28:13 34.4948 26.6283 9.5 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2021.11.05 06:59:40 39.2877 41.0103 7.6 -.- 1.5 -.- KARLIOVA (BINGOL)

2021.11.05 06:08:44 37.4538 30.3540 5.0 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-(BURDUR)

2021.11.05 06:01:51 35.7372 25.1005 10.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 05:42:37 35.7417 25.1202 9.4 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 05:41:31 37.8580 26.8782 22.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.11.05 05:39:13 36.2910 26.9755 2.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2021.11.05 05:30:58 35.1100 24.3337 8.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 05:28:33 41.0533 43.8840 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN

2021.11.05 05:27:52 38.6015 43.2735 23.0 -.- 1.5 -.- YESILKOY-(VAN)

2021.11.05 05:15:06 35.1098 25.1830 5.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 04:36:16 39.7862 23.9787 29.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

2021.11.05 04:26:52 37.8165 26.7657 28.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

2021.11.05 04:10:02 38.8347 34.0763 6.4 -.- 2.3 -.- SALARI ALACA-ORTAKOY (AKSARAY)

2021.11.05 04:02:03 41.4148 35.0242 3.9 -.- 1.7 -.- YANDAK-DURAGAN (SINOP)

2021.11.05 03:50:17 35.3648 25.2608 15.6 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 03:42:35 37.0365 27.5510 1.9 -.- 1.2 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA)

2021.11.05 03:33:47 39.4608 26.0383 9.0 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2021.11.05 03:11:21 36.2550 27.0928 12.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2021.11.05 03:07:10 36.4545 27.6833 5.0 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.11.05 03:01:35 38.3370 44.1087 19.1 -.- 1.8 -.- KEKIKDUZU-SARAY (VAN)

2021.11.05 02:41:20 37.8010 29.6540 2.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)

2021.11.05 02:37:06 36.8717 26.5095 14.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2021.11.05 02:33:34 38.3657 27.5013 12.6 -.- 1.5 -.- ASAGIKIZILCA-KEMALPASA (IZMIR)

2021.11.05 02:26:58 38.2328 38.6220 19.2 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2021.11.05 02:12:21 38.7002 33.0528 5.4 -.- 1.1 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)

2021.11.05 02:02:50 34.7315 25.2257 6.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2021.11.05 01:44:41 35.0550 25.1710 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 01:16:36 35.2552 25.3053 7.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 00:41:17 35.0992 25.1822 10.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.11.05 00:17:13 35.5007 27.2143 53.7 -.- 3.3 3.1 AKDENIZ

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