Son dakika Isparta'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi ile vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu internette araştırıyorlar. Belli belirsiz duyulan sarsıntıların ardından 'deprem mi' oldu sorusu vatandaşların gün içinde internette en çok aradığı konular arasında yer alıyor. Kandilli verilerine göre saat 00:45'de Isparta'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 7 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu