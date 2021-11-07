Son dakika Isparta'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika Isparta depremi Kandilli Rasathanesi verilerine yansıdı. Kandilli'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre Isparta Bayat-Atabey'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre ise depremin büyüklüğü 2.8 olarak kaydedildi. Bölgede meydana gelen depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, Isparta'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Son depremler listesi ile vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu internette araştırıyorlar. Belli belirsiz duyulan sarsıntıların ardından 'deprem mi' oldu sorusu vatandaşların gün içinde internette en çok aradığı konular arasında yer alıyor. Kandilli verilerine göre saat 00:45'de Isparta'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 7 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
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Akdeniz'de deprem
06.11.2021, 13:40:54 TSİ Büyüklük: 3.5 Derinlik: 5.0 km
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6 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.11.06 12:13:12 39.2695 24.2078 2.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI