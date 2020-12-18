hurriyet.com.tr / Fotoğaflar: AA - AP - AFP - Reuters
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 13:16 |
Son dakika...İran'la ilgili flaş iddia!
Son dakika haberleri...İran'ın ABD ile artan gerilimin ardından yeraltı nükleer tesislerinin inşa çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Uydu fotoğraflarının yoğun çalışmaların yürütüldüğü iki nükleer tesise ait olduğu değerlendiriliyor.
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Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre İran, ABD artan gerilimin ardından yeraltı nükleer tesisi inşa çalışmalarını hızlandırdı.
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Yeni uydu fotoğrafları, İran'ın Fordo bölgesindeki nükleer tesisinde yoğun bir inşaat faaliyeti olduğunu ortaya koyuyor.
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İran’ın Fordo’da inşa ettiği bu tesis ilk olarak 2009 yılında gündeme gelmişti. 2015 yılında ABD ile yapılan anlaşmada bu tesisin varlığına değinilmemişti, geçtiğimiz yıllarda İran’lı yetkililer bu tesisin varlığını şiddetle reddetmişti.
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İnşa faaliyetinin amacı belirsizliğini koruyor. Bu tesis İran’ın faaliyete geçirmeye çalıştığı tek nükleer tesis olmadığı iddia ediliyor.
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Geçtiğimiz temmuz ayında gizemli bir şekilde sabotaja uğrayan Tahran yakınlarındaki Natanz nükleer tesisinin daha büyük bir tesis olduğu tahmin ediliyor.
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Uydu fotoğrafları Natanz nükleer tesisinde de Fordo’daki tesise benzer bir şekilde çok yoğun inşaat faaliyetleri yürütüldüğünü gösteriyor.
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın Fordo'daki inşaat faaliyetleri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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11 Aralık tarihli uydu fotoğrafında, düzinelerce sütunlu bina için kazılmış, bir temel gibi görünen objeler görünüyor.
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Fordo sahasındaki inşaat Eylül ayı sonlarında başladı. Associated Press tarafından Maxar Technologies'den elde edilen uydu görüntüleri, inşaatın Tahran'ın 55 mil güneybatısındaki kutsal Şii kenti Kum yakınlarında, arazinin kuzeybatı köşesinde gerçekleştiğini gösteriyor.
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Uzmanlar bu tür direklerin, deprem bölgelerindeki binaları desteklemek için kullanıldığını söyledi.
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Nükleer tesis olduğu iddia edilen yapı, hava saldırılarından korumak için bir dağın içine derin bir şekilde inşa ediliyor.
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İnşa alanı, Fordo'daki diğer destek ve araştırma-geliştirme binalarına oldukça yakın.
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Bu binalar arasında İran'ın Ulusal Vakum Teknolojisi Merkezi de var. Vakum teknolojisinin, İran’ın uranyum-gaz santrifüjlerinin önemli bir bileşeni olduğu ve uranyum zenginleştirmek için kullanıldığı düşünülüyor.
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Geçtiğimiz günlerde Observer IL adlı bir Twitter hesabı, Güney Kore'nin Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden geldiğini söyleyerek, inşaatı gösteren bir Fordo görüntüsü yayınladı.
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AP daha sonra kendisini inşaat mühendisliği geçmişi olan emekli bir İsrail Savunma Kuvvetleri askeri olarak tanımlayan Twitter kullanıcısına ulaştı.
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İnternette daha önce aldığı tehditler üzerine adının yayınlanmamasını isteyen emekli asker, Güney Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü’nün uydu fotoğrafını doğruladı.
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Donald Trump, 2018'de ABD'yi İran’ın nükleer anlaşmasından çekmişti.
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ABD yaptırımları artırdığında, İran anlaşmanın sınırlarını kademeli olarak terk etti çünkü değişen konjonktür, iki ülkeyi yılın başında savaşın eşiğine getirdi. Gerilimler hala yüksek.
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2015 nükleer anlaşması uyarınca İran, Fordo'da uranyumu zenginleştirmeyi bırakmayı ve bunun yerine burayı "nükleer, fizik ve teknoloji merkezi" yapmayı kabul etmişti. Anlaşmanın ortadan kalkmasından bu yana, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına hız verdiği iddia ediliyor.