Son dakika...İran'la ilgili flaş iddia!

İran’ın Fordo’da inşa ettiği bu tesis ilk olarak 2009 yılında gündeme gelmişti. 2015 yılında ABD ile yapılan anlaşmada bu tesisin varlığına değinilmemişti, geçtiğimiz yıllarda İran’lı yetkililer bu tesisin varlığını şiddetle reddetmişti.