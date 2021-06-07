Son dakika: iPhone'larda büyük değişiklik... İşte Apple'ın sunduğu yeni özellikler
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) başladı. İşte WWDC 2021'de görücüye çıkan yazılım ve donanım alanındaki yenilikler...
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Apple'ın ağırlıklı olarak yazılım alanındaki yenilikleri duyurmak için her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) TSİ 20.00 itibari ile start aldı.
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Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan etkinlik, bu yıl da pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle aynı şekilde gerçekleştiriliyor.
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ABD merkezli teknoloji devinin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans kapsamında Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkan ilk isim oldu.
Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu.
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FaceTime'a gelen bir başka yenilik ise 'FaceTime bağlantısı' oldu. Bir aramaya katılmak için Android, Windows ve web'de de çalışan bir "FaceTime bağlantısı" oluşturabilirsiniz.
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Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi.
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'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.
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iOS'a entegre edilen 'Live Text' (Canlı Metin) özelliği ise Kamera uygulamasında otomatik olarak Optik karakter tanıma yapabiliyor.
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Bu özellik sayesinde kamerayı metne doğrulttuğunuzda iPhone'unuz metni düzenleyebileceğiniz bir formata dönüştürüyor.
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iOS 15 ile Digital ID özelliği de kullanıma giriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone’ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra akıllı telefonları üzerinden kullanabilecek.
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Apple'ın hava durumu uygulaması yapılan güncelleme sonrası hava kalitesini de gösterecek. Uygulama bulutların durumu ve Güneş'in gerçek yeri gibi bilgileri de kullanıcılarına sunacak.
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Haritalar uygulaması Maps'te bir dizi yeniliğe giden Apple, uygulamanın yollar hakkında daha fazla detay içerdiğinin altını çizdi. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek.
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iOS 15 ile AirPods'a da yeni özellikler eklendi. Apple kulaklığın Find My uygulamasından daha iyi destek alacağını duyurdu. Ayrıca dinamik baş takibi ile müziği sizin hareketlerinize göre odaklayacak.
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iPadOS'taki gelişmelere de değinen Apple, iPad'lere kitaplık gibi görünen bir 'Dosyalar' widget'ı ekledi. Başka bir deyişle geçtiğimiz yıl iPhone'a gelen özellik iPad'e de entegre edildi.
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Apple çeviri uygulaması Translate'in iPad'lere geldiğini duyurdu. Uygulama bir düğmeye dokunmaya gerek kalmadan kimin ve hangi dilde konuştuğunu algılayabiliyor ve çeviri yapıyor.
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Her ay 600 milyon cihazda kullanılan Apple'ın dijital asistanı Siri'yi de güncelleyen Apple, Siri'nin artık internet bağlantısı olmadan çalışacağını duyurdu.