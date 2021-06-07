Son dakika: iOS 15 tanıtıldı... iPhone'larda büyük değişiklik

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan etkinlik, bu yıl da pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle aynı şekilde gerçekleştirildi. ABD merkezli teknoloji devinin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans kapsamında Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkan ilk isim oldu.