Son dakika: İngiltere'den 'süper varyant' uyarısı! Koronavirüs için en korkunç senaryo
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili İngiliz hükümetine sunulan rapor ise gündeme bomba gibi düştü. İngiliz bilim insanları 'süper varyant' uyarısında bulundu. İşte İngiliz hükümetine sunulan en kötü senaryo...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 10 milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
2
Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
3
Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.
4
EN KORKUNÇ SENARYO
Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
5
İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
6
'AŞI DİRENCİ' UYARISI
Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
7
Bilim insanları daha ölümcül bir varyant olasılığının 'gerçekçi bir olasılık' olduğunu ve İngiltere'nin ölüm oranının ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtti.
8
DOKTORLARA ÇAĞRI
Bilim insanları ayrıca ilaçların aşırı kullanımının daha fazla mutant suşlara yol açabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar doktorlara sadece en ciddi Kovid vakalarında reçete yazmaları önerisinde bulundu.
9
EN İYİMSER SENARYO
Söz konusu araştırma bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
10
Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.
11
PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Peki pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya yine İngiltere'den yanıt geldi.
12
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüs pandemisinin büyük bir kısmını Eylül ayı sonuna kadar arkamızda bırakacağız.
13
Tecrit fikrinin en büyük Savucularından olduğu için ülkede 'tecrit mimarı' olarak anılan Profesör Neil Ferguson, aşının etkisine dikkat çekti ve 'Salgının büyük kısmını sonbahara kadar geride bırakacağız' dedi.
14
İlk karantinada kilit rol oynayan Imperial College'da görevli olan bilim insanı bu dönemde vakalarda bir artış olabileceğini, ancak ölen ya da ciddi şekilde hastalanan insan sayısının azaldığını belirtti.
15
Ülkede yayınlanan 'Today' isimli programda konuşan bilim insanı sözlerine şöyle devam etti; Aşıların etkisi hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada çok büyük oldu. Eylül veya Ekim sonunda pandeminin büyük bir kısmını arkamızda bırakacağımıza eminim.'
16
Ferguson bu durumun aşılamadaki hız ile doğru orantılı olacağının altını çizdi.