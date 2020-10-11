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Haberler Ekonomi HaberleriSon dakika... İkinci elde en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
GeriEkonomi Son dakika... İkinci elde en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 08:21 | 

Son dakika... İkinci elde en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var

İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası belli oldu. İşte o liste...

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Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

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Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

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INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

4TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR
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TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 767 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

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Bunu, 3 bin 735 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 562 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 582 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 33 adetle VW Caddy, 1.906 adetle VW Transporter, 1.258 adetle Renault Kangoo, 1.243 adetle Ford Transit, 1.164 Peugeot Partner ve 945 adetle de Citroen Berlingo takip etti.

6Eylülde en yavaş BMW satıldı
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Eylülde en yavaş BMW satıldı

Eylül ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün oldu.

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En hızlı satılan marka 24 günle Hyundai, en yavaş satılan ise 33 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

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Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

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7 bin 259 adetle 10. sırada Toyota yer aldı.

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8 bin 399 adetle Peugeot 9. sırada yer aldı.

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9 bin 794 adetle Mercedes Benz 8. sırada yer aldı.

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10 bin107 adetle Hyundai 7. sırada yer aldı.

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10 bin 472 adetle BMW 6. sırada yer aldı.

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11 bin 240 adetle Opel 5. sırada yer aldı.

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Önündeki Fiat 17 bin 117 adetle 4. sırada yer aldı.

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Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.

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Renault 24 bin 490 adetle 2. sırada yer aldı.

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Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.

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