Ekonomi Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 08:21 | 11 Ekim 2020 - 08:21

Son dakika... İkinci elde en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var

İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası belli oldu. İşte o liste...