Son dakika… İkinci el otomobillerde durum ne? Fiyatlar artacak mı azalacak mı… İşte uzman yorumu
İkinci elotomobil piyasasında fiyatlar artışını sürdürürken satış tarafında da zayıflamalar görülmeye başlandı. Sıfır araçlara yapılan zamlardan sonra ikinci el otomobil sahipleri de fiyatlarını artırmayı sürdürüyor. Yatırım aracı olarak da görülmeye başlanan ikinci el otomobillere ilişkin uzman isim önemli yorumlarda bulundu.
Türkiye’de ikinci el otomobillere olan talep artışı devam ediyor. Ancak fiyatlardaki aşırı yükseliş nedeniyle kullanım ömrünü tamamlayan otomobiller bile 100 bin lira bandının üzerine çıktı. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramış olması ve fabrikaların bir dönem kapalı kalmasından dolayı talebe de yetişmek mümkün olmuyor.
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Sıfır otomobil almak isteyenlere Mart-Nisan ayında teslimat yapılacağı belirtilirken fiyatların da o günkü kurlardan hesaplanacağı açıklanıyor. Ayrıca sıfır otomobil olsa da aksesuarlı satış fiyatı koyan bayiler rayiç bedelin 20 bin lira üstünü talep edebiliyor. Bu gibi durumlarda marka ve bayi dava edilerek ödenen ücret geri alınabiliyor.
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AL-SATÇILAR PİYASADA
İkinci el otomobillerde durum her geçen gün değişiyor. Al-satçı olarak bilinen asıl mesleği oto galericilik olmayan kişiler ikinci el piyasasını manipüle ediyor. İkinci el olarak aldığı aracı anında 10 bin lira fazlasına ilan sitelerine koyan al-satçılar fiyatları yükseliyor. Asıl mesleği galericilik olanlar da bu durumdan şikayetçi. Galericiler sattıkları araçların yerine yeni araç alamadıklarını, fiyatların al-satçılar nedeniyle her gün yükseldiğini ve piyasanın nereye doğru gittiğini bilmediklerini belirtiyorlar.
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VERGİ DİLİMİ ETKİLİYOR
Sıfır otomobillerde vergi dilimi fiyatları birdenbire aşırı yükseliyor. Bazı araçlarda 80 bin liraya kadar fiyat artışları bir günde oluşabiliyor. Bu nedenle vergi dilimine girecek olan otomobiller piyasada daha fazla el değiştiriyor. Özellikle baz versiyonun bir üst paketindeki otomobiller genel olarak vergi dilimine giriyor.
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FAİZLER YÜKSELDİ
Bir yandan da Merkez Bankası’nın son faiz artırımıyla birlikte kredi faizlerinde de artış yaşanmaya başladı. İkinci el otomobil kredilerinde faiz yüzde 1.33’ten başlayıp yüzde 1.90’a kadar ulaşıyor. Nakit olarak ikinci el otomobil alamayacak kişiler neredeyse bir otomobil parasını da faiz olarak ödemek durumunda kalıyor. Bu durumda da alınan otomobillerin fiyatları faizler de hesaplanarak satışa konu ediliyor.
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DOLANDIRICILIKLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR
Günümüzde fiyatların yükselmesiyle birlikte pert otomobiller de neredeyse hasarsız otomobil fiyatına satılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda pert otomobiller yarı yarıya ucuza satılırken şimdi rayiç fiyatın 10-15 bin lira altına alıcı buluyor. Piyasada yeterince ikinci el otomobil olmaması pert otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Pert otomobil almak isteyenler can güvenliklerini riske atıyorlar. Hava yastıkları Çin malı tüplerle değiştirilip, çelik macunuyla düzeltilen torpidolar kaza anında ölümlere neden olabiliyor. Aktif gergisi patlamış olan emniyet kemerleri kaza sürücü ve yolcuyu geri çekme görevini yerine getiremiyor ve baş bölgesinden ağır travmalara neden olabiliyor. Bunun dışında ekleme olarak iki otomobilden bir otomobil çıkaran ustalar nedeniyle araçlar kazada ikiye bölünüyor. İkinci el otomobil alırken işini çok iyi yapan ve en ince detaylara kadar inceleyen ekspertiz firmalarını tercih etmeniz gerekiyor. Galerici ya da al-satçıların yönlendirdiği ekspertiz firmalarına güvenmemek gerekiyor. Özellikle hava yastığı, şase gibi öğeleri kontrol ettirmenizde fayda olacaktır.
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“İŞLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ”
İstanbul’da uzun süredir oto galeri işleten Cumhur Halıcı, işlerin son günlerde azaldığını, insanların fiyatların düşmesini beklediğini ancak fiyatların çok küçük miktarlarda aşağı gelebileceğini söyledi.
Halıcı “İşler durgun, bıçak gibi kesildi. Fiyatların geri gelmesini beklemiyorum. 100 bin liralık otomobil düşse düşse 95 bin liraya düşer. Zaten pazarlık esnasında bu fiyatlar ortaya çıkıyor.” dedi.
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Kredi faizleri konusunda ise Halıcı “Müşteri faize bakmıyor, kredi çıksın otomobili alıyor. Faizler otomobil alacak kişileri caydırıcı bir etken değil.” dedi.Yılbaşında otomobillere zam geleceğini belirten Halıcı “Kısa vadede fiyatların düşmesini beklemiyorum. Sıfır otomobillerde de matrah değişikliği yeni yapıldı ve onda da değişiklik beklemiyorum. İkinci el otomobil almak isteyenler kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyip uygun fiyata buldukları araçları alsınlar” açıklamasında bulundu.
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“PERT OTOMOBİL ALMAYIN”
Uzun yılların verdiği tecrübe ile pert otomobil alınmaması gerektiğine değinen Halıcı şunları söyle: Bu otomobiller trafiğe bile çıkmamalı. Pert otomobilden uzak durun. Hem maddi olarak hem de manevi olarak pert otomobiller zarara neden oluyor.
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AL-SATÇILAR KANUNLA ENGELLENEMEDİ
İkinci el otomobil alım-satımına ilişkin olarak getirilen önlemlere uyulmadığını belirten Halıcı "Al-satçılar işlerine devam ediyor. Biz galericiler olarak tüm belgelerimizi aldık ama al-satçılık yapan ve vergi vermeyenler işlerini yürütüyor. Kendisi, eşi, çocuğu, kardeşi üzerine araba alıp satarak haksız kazanç elde ediyorlar. Yılda 20'ye yakın araç alıp satanları var" dedi.