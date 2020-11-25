Son dakika… İkinci el otomobillerde durum ne? Fiyatlar artacak mı azalacak mı… İşte uzman yorumu

DOLANDIRICILIKLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR



Günümüzde fiyatların yükselmesiyle birlikte pert otomobiller de neredeyse hasarsız otomobil fiyatına satılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda pert otomobiller yarı yarıya ucuza satılırken şimdi rayiç fiyatın 10-15 bin lira altına alıcı buluyor. Piyasada yeterince ikinci el otomobil olmaması pert otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Pert otomobil almak isteyenler can güvenliklerini riske atıyorlar. Hava yastıkları Çin malı tüplerle değiştirilip, çelik macunuyla düzeltilen torpidolar kaza anında ölümlere neden olabiliyor. Aktif gergisi patlamış olan emniyet kemerleri kaza sürücü ve yolcuyu geri çekme görevini yerine getiremiyor ve baş bölgesinden ağır travmalara neden olabiliyor. Bunun dışında ekleme olarak iki otomobilden bir otomobil çıkaran ustalar nedeniyle araçlar kazada ikiye bölünüyor. İkinci el otomobil alırken işini çok iyi yapan ve en ince detaylara kadar inceleyen ekspertiz firmalarını tercih etmeniz gerekiyor. Galerici ya da al-satçıların yönlendirdiği ekspertiz firmalarına güvenmemek gerekiyor. Özellikle hava yastığı, şase gibi öğeleri kontrol ettirmenizde fayda olacaktır.