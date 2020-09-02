Son dakika... İkinci dalga kapıda! Dünya yeniden panikte...

17 MİLYON ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI Vaka sayılarında ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dördüncü sırada bulunan ve eylül ayına 1 milyon vakayla girilen Rusya’da 17 milyon öğrenci okula başladı. Okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğu olmayacağı ve yalnızca yemekhane personellerinin maske takmak zorunda olduğu aktarıldı.