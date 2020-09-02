Son dakika... İkinci dalga kapıda! Dünya yeniden panikte...
Dünya genelinde koronavirüsvaka sayısı 25 milyon 644 bini, toplam can kaybı ise 854 bini geçti. Aşı çalışmalarının henüz sonuca ulaşmaması, okulların açılmaya başlaması ve giderek artan vaka sayıları nedeniyle pek çok ülke ikinci dalga korkusu yaşıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fransa’da yeni koronavirüs vakaları ağustos ayında yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 281.025’e çıktı. Ağustos ayında kaydedilen günlük ortalama 3.003 olan vaka artışı, temmuzda kaydedilen günlük ortalama 747 vaka sayısının neredeyse dört katı.
2
Abone Ol
Paris’te maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilirken Fransız bilim insanları önceki gün koronavirüsü akciğer hücrelerine bulaşmadan etkisiz hale getirecek bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
3
Abone Ol
Çalışmayla virüsü insan hücrelerine tutunmak için kullandığı anahtarı yanıltacak “peptid” isimli sahte kilitlerle yanıltarak etkisiz hale getirmek hedefleniyor.
4
Abone Ol
Öte yandan Fransız ilaç devi Sanofi, ağır vakaları tedavi etmek amacıyla üzerinde çalaşılan Kevzara adlı ilacın, klinik testlerinin 3. aşamada sonuç vermediğini, bu yüzden çalışmaları durdurduklarını açıkladı.
5
Abone Ol
17 MİLYON ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI
Vaka sayılarında ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dördüncü sırada bulunan ve eylül ayına 1 milyon vakayla girilen Rusya’da 17 milyon öğrenci okula başladı. Okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğu olmayacağı ve yalnızca yemekhane personellerinin maske takmak zorunda olduğu aktarıldı.
6
Abone Ol
Okullarda alınacak önlemler kapsamında ayrıca sınıfların farklı saatlerde teneffüse çıkacağı ve her sabah okul girişinde öğrencilerin ateşlerinin ölçüleceği bildirildi.
7
Abone Ol
BU HAFTA AÇILIYOR
İngiltere’de salgın nedeniyle 20 Mart’ta kapatılan okullar kapılarını öğrencilerine yeniden açıyor. Dün ülke genelinde okulların yüzde 40’ı açılırken, geri kalan bölümünün de bu hafta içinde açılması planlanıyor.
8
Abone Ol
Okulların açılmasıyla ilgili yayınlanan kılavuzda, yerel karantina uygulanan bölgelerdeki okulların ortak alanlarında maske kullanımının zorunlu olacağı bildirildi. Yine de birçok ebeveyn çocuklarını okula göndermemeyi düşünüyor.
9
Abone Ol
SINIRLARINI TEKRAR KAPATTI
Macaristan’da yeni vakaların artması nedeniyle önlemler sıkılaştırıldı. Ülkede sınırları tamamen kapatma kararı alındı. Dün yürürlüğe konan karar göre, Macaristan vatandaşı olmayanların geldikleri ülke fark etmeksizin çok özel durumlar haricinde ülkeye girmelerine izin verilmeyecek.
10
Abone Ol
PLAJLAR YASAKLANDI
İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda da salgında ikinci dalganın ortaya çıkmasıyla birlikte tüm plajların acilen kapatılması kararı alındı.