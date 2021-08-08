Gündem Meltem ÖZGENÇ / ANKARA Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 07:00 | 08 Ağustos 2021 - 07:00

Son dakika... İki doz aşı yoğun bakıma düşürmüyor

Aşının olumlu etkisi, yoğun bakımlara yatış oranı ve hasta sayısında kendini gösterdi. Aşının yapılmaya başlamadığı ve 33 bin vakanın görüldüğü günlerde hasta sayısının 6 bin olduğunu belirten Prof. Dr. Cinel, “Şu anda vaka sayısı 25 binken daha fazla yoğun bakım hastası olması lazımdı. Ama sayı yaklaşık 600-700 civarı” dedi.