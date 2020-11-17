Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs önlemlerinin uygulanmasına yönelik 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle alınan kararlar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Öte yandan AVM, restoran, kıraathane, kafe vb. işletmelerinin çalışma saatleri ve şekilleriyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. İşte koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemlere ilişkin tüm detaylar...
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BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
Son dakika haberi... Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;
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Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
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Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
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Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
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31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
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ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.
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11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen "vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.
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Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.
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02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde; Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi, Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi, Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, Sürdürülecektir. 9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
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YENİ TEDBİRLERİ DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, "Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşmil edilecek. Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti :"Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz."
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Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği açıklamalarına "Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik" ifadesiyle devam etti.
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Erdoğan'ın açıklamalarına göre; hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
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"RİSKLİ İLLERDE OLUMLU SEYİR GÖRÜLMEZSE..."
Alışveriş merkezi, market, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Restoran ve kafelerde paket sistemine geçilecek.
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Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.