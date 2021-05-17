Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı! İşte yeni çalışma saatleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları..
Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan bugün çıkıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte detaylar...
Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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YEME-İÇME YERLERİ
Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması, kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi kararı alındı.
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EĞİTİM/OKULLAR
Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB’in açıklamasına uygun hareket edilmesi kararı alındı.
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NİKAH VE DÜĞÜNLER
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,
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DİĞER İŞYERLERİ
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir:- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.
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STK, SENDİKA, MESLEK KURULUŞLARI TOPLU ETKİNLİKLER
STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlamanın 1 Haziran’a kadar uzatılması,
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KAMU KURUMLARINDAKİ MESAİ UYGULAMALARI
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması, uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi...
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KONAKLAMA TESİSLERİ
Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmesi, Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması istendi.
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KABİNE TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi olacak. Kabine toplantısında, 17 Mayıs’tan sonra Türkiye genelinde ‘kademeli ve kontrollü normalleşme’ye geçilmesi planlanıyor.
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Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıdan, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili şu kararların çıkması bekleniyor:
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Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00’de kapanma şartıyla açılacak.
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Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00’den sonra uygulanacak.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM SONBAHARDA
İkinci aşamanın uygulanacağı haziran ayında vaka/ölüm sayılarının istenen seviyeye gelmesi durumunda pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.
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İlk aşamada düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalık yaratan organizasyonlara izin verilmeyecek.
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Normalleşmenin ilk aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının da açılması planlanıyor.
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1 Haziran’dan sonra geçilecek kontrollü normalleşmenin ikinci aşamasında vaka ve ölüm oranlarının istenen seviyenin altına düşmesi durumunda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri esnetilecek.
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TEMMUZDA TAM NORMALLEŞME
Kademeli normalleşme döneminde aşılama çalışmalarına hız verilecek. Nazal (burundan yapılan) aşının da devreye girmesiyle nüfusun aşılama oranları arttırılacak.
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Kabinede alınan kademeli normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.