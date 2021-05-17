Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı! İşte yeni çalışma saatleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları..

NİKAH VE DÜĞÜNLER Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,