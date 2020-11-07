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Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 09:51 | 

Son dakika... Her şey planlandığı gibi! İşte teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinden oluşan, teröristlerin korkulu rüyası ‘Boralar’ın yayla evinde saklanan iki teröristi etkisiz hale getirdiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.

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Türkiye genelinde ve Suriye'de pek çok terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası ‘Boralar’, zorlu görevlere gerçeği aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.

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Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşılardan oluşan Boralar timi, her an göreve hazır bekliyor.

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Demirören Haber Ajansı (DHA), ‘Boralar" timinin tatbikatını özel olarak görüntüledi.

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Senaryo gereği, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, Kesikkaya mevkisinde yayla evinde 2 terörist olduğu bilgisine ulaşıldı. Teröristleri etkisiz hale getirmek için titizlikle hazırlanan Boralar'a keşif ve gözetleme için İnsansız Hava Aracı (İHA) da havadan destek verdi.

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Aselsan'ın ürettiği dronsavarın da kullanıldığı tatbikatta, komandolar baskın yapacakları evin çevresine sızıp bölgeyi kontrol altına aldı. Komandoların operasyon bölgesine intikalinde, sinyal kesici zırhlı kirpi aracı ve arama tarama köpeği ile yolda el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapıldı.

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Yayla evinin çevresinde tedbirleri alan tim, evin kapısını kırarak yaptığı baskında iki teröristi sağ olarak ele geçirdi.

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Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin titiz çalışması dikkati çekti.

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