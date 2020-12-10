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GeriSigorta Son dakika: Hepsi ihaleyle satışta! Ucuz otomobil satın almak isteyenlere fırsat.. İşte ihaleye çıkan o araçlar..
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Hürriyet
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Sigorta
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 12:27 | 

Son dakika: Hepsi ihaleyle satışta! Ucuz otomobil satın almak isteyenlere fırsat.. İşte ihaleye çıkan o araçlar..

Otomobil fiyatlarının yükseldiği dönemde çok ucuza araba almak isteyenler ilanlar ortaya çıktı. Yüksek modelli otomobiller yarı fiyatına satışa çıkıyor. Otomobilleri almak için bilgisayar başından da teklif veriliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor, alıcılar ise düşme ihtimalini bekliyor. Bu durumda hem satıcı hem de alıcı harekette geçmiyor ve piyasada durgunluk yaşanıyor.

Bütçesi yüksek fiyatlı otomobillere yetmeyenler ise farklı şekillerde araç sahibi olabiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından UYAP üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarısı fiyatından satışa çıkıyor. İhaleye girilerek otomobillere teklifler veriliyor. Verilen teklifin uygunluğuna göre otomobili almak mümkün oluyor.İstendiğinde otomobiller yerinde görülebiliyor. İnternet üzerinden ihaleye teklif vererek otomobili teslim alabiliyorsunuz.

İşte o ilanlar:

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2015 model BMW 3 serisi

İhale başlangıç bedeli: 167 bin lira

Muhammen bedeli: 180 bin lira

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2010 model Volkswagen Golf

İhale başlangıç bedeli: 46 bin lira

Muhammen bedeli: 85 bin lira

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2014 model Volkswagen Passat

İhale başlangıç bedeli: 73 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 135 bin lira

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2017 model Nissan Micra

İhale başlangıç bedeli: 63 bin 300 lira

Muhammen bedel 125 bin lira

6
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2013 model Renault Symbol

İhale başlangıç bedeli: 23 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 42 bin 500 lira

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2016 model Opel Insignia

İhale başlangıç bedeli: 82 bin lira

Muhammen bedeli: 160 bin lira

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2012 model Hyundai Accent Blue

İhale başlangıç bedeli: 43 bin 250 lira

Muhammen bedel 84 bin 500 lira

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2017 model Fiat Linea

İhale başlangıç bedeli 53 bin lira

Muhammen bedeli: 100 bin lira

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2014 model Volvo

İhale başlangıç bedeli: 100 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 200 bin lira

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2016 model Peugeot 208

İhale başlangıç bedeli: 79 bin lira

Muhammen bedeli: 148 bin lira

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2017 model Renault Megane

İhale başlangıç bedeli: 85 bin lira

Muhammen bedeli: 170 bin lira

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2016 model Nissan Qashqai

İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 185 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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