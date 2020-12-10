Son dakika: Hepsi ihaleyle satışta! Ucuz otomobil satın almak isteyenlere fırsat.. İşte ihaleye çıkan o araçlar..

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor, alıcılar ise düşme ihtimalini bekliyor. Bu durumda hem satıcı hem de alıcı harekette geçmiyor ve piyasada durgunluk yaşanıyor.



Bütçesi yüksek fiyatlı otomobillere yetmeyenler ise farklı şekillerde araç sahibi olabiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından UYAP üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarısı fiyatından satışa çıkıyor. İhaleye girilerek otomobillere teklifler veriliyor. Verilen teklifin uygunluğuna göre otomobili almak mümkün oluyor.İstendiğinde otomobiller yerinde görülebiliyor. İnternet üzerinden ihaleye teklif vererek otomobili teslim alabiliyorsunuz.



İşte o ilanlar: