Son dakika... Hem çalışanları hem de işverenleri ilgilendiriyor! Madde madde yeni istihdam destekleri

50 YAŞ ÜZERİNE SÜRELİ ÇALIŞMA *Tasarıda kayıt dışı, sigortasız işçi çalıştırılanlar için de önemli düzenleme var. 2019 başından, bu yılın nisan ayında kadarki süre içinde sigortasız çalıştırılıp da işten çıkartılan kişileri, işverenin sigortalı işe alması halinde; sigortasız çalışan süreler için işverene hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacak, geçmiş borçlar tahsil edilmeyecek. Bu durum halen çalışan sigortasız işçiler için de geçerli. Ayrıca bu kişilere yönelik prim teşviki de verilecek.