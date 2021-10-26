Son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 27 Ekim hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken yapılan açıklamada, çarşamba günü İç Anadolu’nun güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı açıklandı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Ekim hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya'da pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Az bulutlu, güney kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C Az bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS -2°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 17°C Az bulutlu
DÜZCE 5°C, 21°C Az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 15°C Az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C Az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 3°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 13°C Az bulutlu
KARS -3°C, 10°C Az bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.