Son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 27 Ekim hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 6°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS -2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



