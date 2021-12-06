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GeriGündem Son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İl il 7 Aralık hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 20:46 | 

Son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İl il 7 Aralık hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri son dakika uyarılar ile Meteoroloji tarafından açıklandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu. Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise salı günü sağanak yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Aralık hava durumu tahminleri.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
2
Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
3SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK

SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

4
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

5
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 10°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

6
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

7
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

8
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORDU 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu

9
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -10°C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS -9°C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

10
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
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