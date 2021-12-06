Son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İl il 7 Aralık hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



DENİZLİ 13°C, 15°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



