Son dakika hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İl il 7 Aralık hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri son dakika uyarılar ile Meteoroloji tarafından açıklandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu. Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise salı günü sağanak yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Aralık hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır.
Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 14°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 10°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 14°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 10°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORDU 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ORDU 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -10°C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS -9°C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -10°C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS -9°C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu