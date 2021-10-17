Son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İl il 18 Ekim hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminlerini son dakika açıklayan Meteorolojisağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra pazartesi günü hafif sağanak etkili olacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Ekim hava durumu raporu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 13°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
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EGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C Parçalı bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C Parçalı bulutlu
MUĞLA 8°C, 23°C Parçalı bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ve il merkezi, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 3°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 3°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürütrültülü sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Kilis ve Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.