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Haber Giriş: 17 Ekim 2021 - 23:12 | 

Son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İl il 18 Ekim hava durumu tahminleri!

Hava durumu tahminlerini son dakika açıklayan Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra pazartesi günü hafif sağanak etkili olacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Ekim hava durumu raporu.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

3

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5

İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ve il merkezi, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürütrültülü sağanak yağışlı

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kilis ve Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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