Son dakika hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? İl il 18 Ekim hava durumu tahminleri!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



KASTAMONU 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı



SİNOP 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



