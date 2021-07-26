MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli yağış geliyor! İşte MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu
GeriGündem Son dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli yağış geliyor! İşte MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 21:06 | 

Son dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli yağış geliyor! İşte MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunda Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. Trabzon Valiliği'nden gelen açıklamada da sel ve heyelanlara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Marmara Bölgesi'nde ise 27 Temmuz Salı gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hava durumu tahminleri ile Karadeniz Bölgesi'nde yarın sağanak yağışın beklendiği Marmara'da ise sıcaklıkların yükseleceği bildirildi. Son tahminlere göre kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.

2TRABZON VALİLİĞİNDAN UYARI

TRABZON VALİLİĞİ'NDAN UYARI

Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.

3ORDUDA CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN UYARI

ORDU'DA CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN UYARI

Ordu'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Ordu'da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, bu gece ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım." ifadesine yer verildi.

4BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu

5

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

7

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin, yarın bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

10

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Erzincan, Ardahan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi