Son dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli yağış geliyor! İşte MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunda Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. Trabzon Valiliği'nden gelen açıklamada da sel ve heyelanlara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Marmara Bölgesi'nde ise 27 Temmuz Salı gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu.
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Hava durumu tahminleri ile Karadeniz Bölgesi'nde yarın sağanak yağışın beklendiği Marmara'da ise sıcaklıkların yükseleceği bildirildi. Son tahminlere göre kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.
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TRABZON VALİLİĞİ'NDAN UYARI
Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.
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ORDU'DA CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN UYARI
Ordu'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Ordu'da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı.
Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.
Uyarıda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, bu gece ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım." ifadesine yer verildi.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 33°C Parçalı bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 36°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 38°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 39°C Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C Parçalı bulutlu
KONYA 19°C, 31°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 15°C, 27°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin, yarın bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Erzincan, Ardahan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 30°C Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 30°C Az bulutlu ve açık
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.