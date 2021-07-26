Son dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli yağış geliyor! İşte MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (75-150 kg/m2) olması bekleniyor.



AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.