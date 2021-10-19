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Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 23:47 | 

Son dakika hava durumu uyarısı: Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 20 Ekim hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde düşen hava sıcaklığının ardından çarşamba günü sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında olacağı açıklandı. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 18 derece olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Ekim hava durumu raporu.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C
Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 22°C
Az bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ 1°C, 16°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 12°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 14°C
Çok bulutlu

TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari ile yarın (Çarşamba) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI -1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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