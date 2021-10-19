Son dakika hava durumu uyarısı: Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 20 Ekim hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde düşen hava sıcaklığının ardından çarşamba günü sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında olacağı açıklandı. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 18 derece olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Ekim hava durumu raporu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 17°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ 11°C, 17°C Parçalı bulutlu
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EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 22°C Az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 18°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 16°C Parçalı bulutlu
KAYSERİ 1°C, 16°C Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KONYA 9°C, 17°C Parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 4°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 12°C, 15°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 15°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 14°C Çok bulutlu
TRABZON 13°C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, Van ve Hakkari ile yarın (Çarşamba) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI -1°C, 15°C Parçalı bulutlu
ERZURUM -1°C, 12°C Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN 3°C, 14°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.