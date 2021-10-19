Son dakika hava durumu uyarısı: Hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 20 Ekim hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



RİZE 12°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 12°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



TOKAT 8°C, 14°C

Çok bulutlu



TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



