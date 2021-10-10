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Haber Giriş: 10 Ekim 2021 - 01:08 | 

Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne sağanak yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklının düştüğü iç ve doğu kesimlerinde ise sıcaklık değerleri pazar günü 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükselecek. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar yurt genelinde etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 10 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 27°C
Az bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN 6°C, 29°C
Az bulutlu

KONYA 10°C, 26°C
Az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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