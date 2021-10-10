Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ekim il il hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 17°C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 15°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ 16°C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



