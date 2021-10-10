Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ekim il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne sağanak yağışın etkisi altına girecek. Hava sıcaklının düştüğü iç ve doğu kesimlerinde ise sıcaklık değerleri pazar günü 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükselecek. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar yurt genelinde etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 10 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 23°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
3
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
AYDIN 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
4
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 29°C Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 27°C Az bulutlu
5
İÇ ANADOLU Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN 6°C, 29°C Az bulutlu
KONYA 10°C, 26°C Az bulutlu
6
BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 8°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
8
DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 27°C Az bulutlu
VAN 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.