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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 02:01 | 

Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Kar ve sağanak yağış geliyor!

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Yurt genelinde soğuyan havanın ardından son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde ise sağanak yağış ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

2KAR YAĞIŞI UYARISI

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

3HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara Denizi ve bölgenin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

4

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 23°C
Az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C
Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 22°C
Az bulutlu

5

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu

6

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu

8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 5°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

9

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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