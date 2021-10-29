Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Kar ve sağanak yağış geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu



MALATYA 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 6°C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.