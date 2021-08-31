Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 31 Ağustos il il hava durumu raporu
Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıklayarak son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, salı günü Trakya Kesimi'nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 31 Ağustos il il hava durumu tahminleri.
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Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batı, Marmara'nın doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya çevrelerinin, yarın (Salı) Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'da bu akşam saatlerinde görülecek yağışların ilk saatlerde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısı ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, yarın (Salı) doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'da bu akşam saatlerinde görülecek yağışların ilk saatlerde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.
ÇANAKKALE 23°C, 32°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 18°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 23°C, 30°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 33°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 19°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 14°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı, iç kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 18°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 34°C Parçalı bulutlu
RİZE 23°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 19°C, 36°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 30°C Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.