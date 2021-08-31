Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 31 Ağustos il il hava durumu raporu

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'nın batısı ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, yarın (Salı) doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'da bu akşam saatlerinde görülecek yağışların ilk saatlerde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.



ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



