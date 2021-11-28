Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Marmara, Kıyı Ege ve Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. İstanbul ve Ankara Valiliklerinden de peş peşe iki kent için rüzgar ve fırına uyarısı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirirken, Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada ise yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Kasım hava durumu tahminleri.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar Marmara, Kıyı Ege ve Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN FIRTINA UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK VE FIRTINA AÇIKLAMASI
Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Açıklamada sağanakla ilgili de "29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden saatlerinden itibaren, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden saatlerinden itibaren, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere, yarın bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere, yarın bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu'nun kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu'nun kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu