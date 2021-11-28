Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu'nun kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



BOLU 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



