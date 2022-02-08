Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyaya gözdağı: Ukraynayı işgal ederse...Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'yı işgal ederse...#Joe Biden
Londra ziyaretinden ilk mesaj: Görüşmeler çok olumluLondra ziyaretinden ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu#Ekonomi
Fatih Terim, Galatasaraya başkan olacak mı Harekete geçtiği iddiası...Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olacak mı? Harekete geçtiği iddiası...#Fatih Terim
İbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacakİbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak#İbrahim Kalın
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
Büyükçekmecedeki korkunç cinayette şok ses kaydı ortaya çıktıBüyükçekmece'deki korkunç cinayette şok ses kaydı ortaya çıktı!#Murat Kartal
Üsküdarda binada patlama Bakan Kurumdan kentsel dönüşüm açıklamasıÜsküdar'da binada patlama! Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması#Üsküdar
Süper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoya silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladıSüper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı#Aziz Aksoy
Günlük tabloya dahil olmak an meselesi Bakan Kocadan dikkat çeken uyarı"Günlük tabloya dahil olmak an meselesi!" Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme TutuklandılarŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Tutuklandılar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildiKazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildi#Nursultan Nazarbayev
İstanbuldaki çarpıcı detay Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88i...İstanbul'daki çarpıcı detay! Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88'i...#Fahrettin Koca
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Fatma Girikin ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu dahaFatma Girik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu daha!#Fatma Girik
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul Hava Nasıl Olacak

Son hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yurt genelinde soğuk hava devam ederken İstanbul'da yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da beklenen yağışların Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor." denildi. Ankara ve birçok ilde de salı günü fırtına ve yağış görülecek. İşte, il il 8 Şubat hava durumu tahminleri.

1/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2/11İSTANBULDA HAVA NASIL OLACAK

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da beklenen yağışların Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

3/11 ANKARADA HAVA NASIL OLACAK

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

ANKARA Valiliği, il genelinde salı günü sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgâr ve fırtına yaşanacağını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara il genelinde rüzgârın yarın (Salı) sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

4/11İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güney, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 11°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) kuvvetli olması bekleniyor.

6/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

7/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 50-80 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yarın (Salı) zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 4°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

9/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (salı) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

10/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kar yağışlı

KARS -16°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ -15°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kar yağışlı

11/11Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MARDİN 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul Hava Nasıl Olacak