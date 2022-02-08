Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde güney, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İSTANBUL 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KIRKLARELİ 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KOCAELİ 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Salı) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



