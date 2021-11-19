Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hafta sonu için kar ve yağmur uyarısı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu



SAMSUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı



TOKAT 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) ve yarın öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



