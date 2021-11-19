Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hafta sonu için kar ve yağmur uyarısı!
Son dakika hava durumu tahminlerine göre hafta sonu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yandan İstanbul'da ise sağanak yağış etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, MGM il il 20 Kasım hava durumu tahminleri.
Soğuyan havaların ardından hafta sonu için hava durumu tahminlerine gözler çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz , Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTARACAK?
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile bu akşam(Cuma) ilk saatlerde Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile bu akşam(Cuma) ilk saatlerde Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) ve yarın öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) ve yarın öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA 2°C, 9°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 8°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA 2°C, 9°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı