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HaberlerGündem HaberleriSon dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 10 Aralık için kar ve yağmur uyarısı!
GeriGündem Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 10 Aralık için kar ve yağmur uyarısı!
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Gündem
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 22:48 | 

Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 10 Aralık için kar ve yağmur uyarısı!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından belli oldu. Soğuk ve yağışlı hava devam ederken cuma günü için yeni uyarı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Bursa, Yalova, Manisa, Denizli, Uşak, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Aralık hava durumu tahminleri.

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bursa, Yalova, Manisa, Denizli, Uşak, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri ve Çanakkale'nin batısı ile zamanla Trakya kesimi, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı ile zamanla il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

3
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege zamanla Bölge genelinin (Afyonkarahisar ve Kütahya dışında)yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların yerel olmak üzere Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR 16°C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

4
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısında güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu

ISPARTA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİVAS -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde sağanak yağışlı

8
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BİNGÖL -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 3°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -2°C, 6°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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