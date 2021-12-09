Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 10 Aralık için kar ve yağmur uyarısı!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege zamanla Bölge genelinin (Afyonkarahisar ve Kütahya dışında)yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların yerel olmak üzere Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



İZMİR 16°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin zamanla il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 8°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



