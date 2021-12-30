Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Aralık hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in Anamur ilçesinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 11°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.



HATAY 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 5°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



