Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Aralık hava durumu
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından MGM yeni bir uyarıda daha bulundu. Son tahminlere göre İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği, Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağışın devam edeceği ve yükseklerde de kar yağışının beklendiği bildirildi. Hava sıcaklığı ise yılın son gününde kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Aralık hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Mersin'in Anamur ilçesi ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ'ın doğusu ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ'ın doğusu ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in Anamur ilçesinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in Anamur ilçesinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA 2°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA 2°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 1°C
Az bulutlu
KARS -19°C, -4°C
Az bulutlu
MALATYA -5°C, 5°C
Az bulutlu
VAN -10°C, 3°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 1°C
Az bulutlu
KARS -19°C, -4°C
Az bulutlu
MALATYA -5°C, 5°C
Az bulutlu
VAN -10°C, 3°C
Az bulutlu