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Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artış gösterirken, Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü yağış beklenmiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji il il 30 Ocak hava durumu tahminleri.

1/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

30 Ocak hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2/10YARIN HAVA NASIL OLACAK

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların, Güney Ege, kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

3/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu

4/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA -7°C, 1°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -7°C, 3°CParçalı ve çok bulutluKONYA -13°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri kar yağışlıSİVAS -14°C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

7/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nu kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

8/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -20°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA -9°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MUŞ -6°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

10/10Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul