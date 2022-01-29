Son dakika hava durumu tahminleri: Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



DİYARBAKIR -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GAZİANTEP -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MARDİN -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SİİRT -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



