Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı!

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş ile Alanya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA 1°C, 10°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ANTALYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 1°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ISPARTA -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



