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Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alırken, hayat adeta durma noktasına geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı aralıklı olarak Perşembe öğlene kadar devam edecek." dedi. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yoğun kar yağışı Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerine gidecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi için de uyarıda bulunan Meteoroloji, sıcaklıkların da Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını bildirdi. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji il il 26 Ocak hava durumu tahminleri.

1/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE -7°C, 5°C
Çok bulutlu

İSTANBUL -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

3/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

EGE
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin, gece saatlerinde Afyon ve Muğla, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -6°C, 1°C
Çok bulutlu, bu akşam ve sabah saatlerinde yerel kar yağışlı

İZMİR 0°C, 7°C
Çok bulutlu

MUĞLA -5°C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

4/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş ile Alanya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 1°C, 10°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 1°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

5/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Sivas ve Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA -9°C, -3°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -8°C, -2°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KONYA -9°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS -9°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

6/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -10°C, -3°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -11°C, -2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP 2°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -3°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

7/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -6°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT -8°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

8/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile yarın Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batı kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte ssis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -1°C
Çok bulutlu, yarın aralıklı kar yağışlı

MALATYA -8°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MUŞ -8°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/9Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile Ş.Urfa, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MARDİN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

SİİRT -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul