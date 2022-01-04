Son dakika hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak? 5 Ocak için Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Ordu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.