Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı



ÇANKIRI -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



ESKİŞEHİR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KONYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

