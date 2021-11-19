Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde soğuyan havaların ardından cuma günü Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı ve Amasya, Adana’nın kıyı kesimleri ile Ankara’nın kuzeyinde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacak. İşte, 19 Kasım il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Otra ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı ve Amasya çevreleri, Çanakkale’nin iç, Adana’nın kıyı kesimleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 11°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 11°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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EGE Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 17°C Az bulutlu
MANİSA 6°C, 14°C Az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 8°C, 21°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ÇANKIRI -3°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 1°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
SAMSUN 10°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TOKAT 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -1°C, 15°C Az bulutlu
VAN -2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.