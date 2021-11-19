MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı
GeriGündem Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 01:48 | 

Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde soğuyan havaların ardından cuma günü Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı ve Amasya, Adana’nın kıyı kesimleri ile Ankara’nın kuzeyinde yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacak. İşte, 19 Kasım il il hava durumu tahminleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Otra ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı ve Amasya çevreleri, Çanakkale’nin iç, Adana’nın kıyı kesimleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 11°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

3

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA 6°C, 14°C
Az bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 8°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI -3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 15°C
Az bulutlu

VAN -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi