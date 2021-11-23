Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve bir çok ile sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı bahardan kalma görüntüler oluştururken; son hava durumu tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik'te kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’da dolu yağışı ile görülmesi tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Kasım hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz ve Güney Ege Kıyılarının, yarın (Salı) Marmara ve Ege Bölgeleri, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz Bölümleri ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; salı sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere yarın bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere yarın bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin, (Salı) yarın kıyı kesimlerinden başlamak üzere, (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor . Yağışların kıyı kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 15°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin, (Salı) yarın kıyı kesimlerinden başlamak üzere, (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor . Yağışların kıyı kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 15°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor . Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HATAY 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor . Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HATAY 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir'in batı çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir'in batı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir'in batı çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir'in batı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 0°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 0°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu