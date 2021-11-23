Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve bir çok ile sağanak ve dolu uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin, (Salı) yarın kıyı kesimlerinden başlamak üzere, (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor . Yağışların kıyı kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



DENİZLİ 9°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



İZMİR 15°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 7°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



