Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul Avrupa Yakası'na uyarı!
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde yağışlı hava devam ederken MGM'den yeni uyarı geldi. Son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul Avrupa Yakası'nda öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Kasım hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney kesimlerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Avrupa yakasının yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney kesimlerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Avrupa yakasının yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yarın yüksekleri kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yüksekleri yarın kar yağışlı
MALATYA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yarın yüksekleri kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yüksekleri yarın kar yağışlı
MALATYA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı