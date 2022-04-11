Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı!

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TEKİRDAĞ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



