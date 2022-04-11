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Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağmur

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu. Geride bıraktığımız hafta ülke genelinde etkili olan yaz havası bu hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Isparta ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, MGM 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu.

1/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz (K. Maraş, Osmaniye, Hatay hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2/9YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

3/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

4/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yarın Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile yarın Sivas hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı

6/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yerel olarak yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AĞRI -1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

MALATYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

9/9Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden 11 Nisan Pazartesi günü için İstanbul ve birçok ile yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağmur